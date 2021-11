Pedro Castillo a los medios de comunicación: “No le daré un centavo a aquellos que tergiversan la verdad”

FILE PHOTO: Pedro Castillo, president of Peru, arrives for the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. John Minchillo/Pool via REUTERS/File Photo

El presidente de la República, Pedro Castillo estuvo en Huancavelica dando un discurso para toda la comunidad de Chuñunapampa, donde mencionó a los medios de comunicación y que están teniendo ‘actitudes nefastas’, además que la gente pedía vacancia.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han mencionado que estaba solo en Huancavelica y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto”, mencionó el mandatario.

Además, mencionó que los medios piden que se le de agua al pueblo y les den presupuestos, añadiendo su reconocimiento “porque ellos saben dónde están los verdaderos problemas del país”.

“Estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos, piden que les demos presupuestos para que hablen bien de gobierno y aquí mi reconocimiento a los medios de comunicación local y regional, los invoco a nivel nacional porque conocen la realidad, porque ellos saben donde están los verdaderos problemas del país.” menciona Castillo.

Finaliza resaltando que no le dará ni un centavo a aquellos que tergiversen la realidad. “No me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo. A aquellos que quieren hacer creer otra cosa.”

Cabe resaltar que siempre menciona que no necesita una agenda política par trabajar en su gobierno. “Yo no necesito que me pongan una agenda. La agenda que no piensa con el pueblo.”

SOBRE PEDIDO DE VACANCIA

Castillo, en el mismo discurso, volvió a referirse a los congresistas de oposición que promueven una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral y les dijo que “la pidan ante el pueblo” y no “entre cuatro paredes”.

“Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa (la vacancia), que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios y no dentro de cuatro paredes”, señaló durante la ceremonia del inicio de la obra de asfaltado de la carretera Pucapampa - Tinquerccasa - Chuñunapampa – Paucará, en la región de Huancavelica.

“Yo he pasado por luchas más cruentas, y hoy que soy gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizada las obras para el pueblo”, añadió y pidió que se agende la construcción de un aeropuerto para la región de Huancavelica.

Además, manifestó que el pedido de vacancia va en contra del voto de la ciudadanía y que se promueve cuando está negociando la masificación del gas de Camisea.

“Piden una vacancia a una persona que ha sido elegido por el pueblo, cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos, cuando queremos que no solo llegue la pista, sino también la salud y la educación para los peruanos. (...) No me voy a chupar”, dijo.

PIDE AL CONGRESO QUE RINDA CUENTAS

Además, Castillo exigió al Congreso rendir cuentas y, como lo hizo él en Ayacucho, que informen qué han hecho durante sus primeros 100 días de gestión.

“Es momento también que el Congreso de la República le rinda cuentas al país de estos más de 100 días. (...) ¿Qué informen cuántas leyes han hecho a favor del país? Que no me obstruyan el camino”, indicó.

También pidió que se agende, junto con el Congreso, un llamado a las empresas privadas a que inviertan en el país, “sin abusar de las comunidades, del campesino y de los niños”.

PROMETE HABLAR MÁS

No ha dado ninguna entrevista a los medios de comunicación desde que asumió el mandato, y solo se ha dirigido a la ciudadanía en presentaciones oficiales o a través de Twitter.

Por ello, dijo haber sido respetuoso y “guardado silencio por estos días” desde que asumió el mandato, pero prometió “salir a informar” sobre lo que su gestión está realizando.

“Hoy me siento en la obligación de salir y decir la verdad, tal y como es al país. Voy a salir a informar lo que estamos haciendo”, indicó.





SEGUIR LEYENDO