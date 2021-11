Hugo García confirma que está soltero y niega romance con Luana Barrón: “están inventando cosas”

El chico reality negó alguna relación con la influencer. (Foto: Instagram)

Hugo García ha estado en la mira de los medios de comunicación desde que terminó su relación de más de cinco años con Mafer Neyra. Tras permanecer poco tiempo soltero, inició un nuevo romance con Alexandra Balarezo pero hace un par de semanas anunciaron su separación.

Es por ello que, hace poco se difundieron unas imágenes en el que se ve al deportista muy cerca de Luana Barrón durante una reunión de amigos, iniciando rumores sobre una posible relación.

Las cámaras de América Espectáculos abordaron al integrante de Esto es guerra para consultarle sobre la influencer. El guerrero aclaró que solo siente un gran aprecio por ella.

“Era un evento en terno. Fuimos un grupo de amigos… La gente va a especular, pero no hay nada. La conozco desde que está en EEG Teens. El otro día nos fuimos a comer Luana, Diego (Rodríguez) y yo. Están inventando cosas donde no las hay. Si me ven hablando al oído es porque estoy en un lugar con alto volumen”.

Asimismo, aprovechó para explicar por qué silenció la historia de Instagram donde la empresaria le comentaba algo. Hecho que aumentó más los indicios de un acercamiento amoroso.

“No dijo nada de nosotros, sino algo de alguien y por eso silencie la story. Con Luana no hay nada más que una gran amistad, la aprecio un montón. Siempre salimos un grupo de amigos, todo súper bien”, señaló antes de abandonar las instalaciones de América TV.

CONFIRMÓ SU SOLTERÍA

El programa En Boca de Todos presentó este 16 de noviembre un informe con referencia al ampay entre Luciana Fuster y Patricio Parodi. En las imágenes se pudo ver a la reportera entrevistar a Hugo García, quien se encontraba con el capitán de los guerreros en los camerinos del set.

La periodista aprovechó el momento para interrogar al deportista sobre las recientes imágenes que lo vinculaban con la influencer Luana Barrón. “Por ahí estaban diciendo que estabas en un matrimonio con Luana, están queriéndote vincular”, dijo la comunicadora, a lo que el guerrero expresó: “Nada, cero”.

Asimismo, volvió a preguntarle sobre su soltería y el modelo confirmó que estaba lejos de formar una nueva relación. “100% (soltero) ¿Por qué crees que sigo liderando el soltero codiciado?, estoy soltero”, concluyó.

ALEXANDRA BALAREZO SE PRONUNCIA SOBRE HUGO Y LUANA

Luego de ver el vídeo donde su expareja se encontraba muy cerca de la modelo, Alexandra Balarezo no dudó en comentar que él se encontraba soltero y podía hacer lo que quiera.

“Ya es tema de ellos. Hugo está soltero y puede hacer lo que quiere. Yo no he visto nada. Cada uno maneja sus códigos”, expresó antes las cámaras de Amor y Fuego.

“A mí todo esto me ha afectado bastante, sé que al final todo hay que aceptarlo. Según yo éramos amigas, pero igual es su vida y que haga lo que quiere con ella”, agregó

