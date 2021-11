Brunella Horna descarta planes de matrimonio con Richard Acuña: “No quiero, ya no me provoca”

Brunella Horna se aburrió de esperar el anillo de compromiso de Richard Acuña. (Foto: Instagram/Captura TV)

En la última edición de América Hoy, la modelo y empresaria Brunella Horna estuvo como invitada en el programa matutino para participar en una divertida secuencia de preguntas y respuestas.

Entre las diversas interrogantes, se mostró en pantalla una pregunta sobre sus futuros planes de matrimonio con Richard Acuña. “¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022? “, leyó la conductora Janet Barboza.

“Yo soy bipolar, a veces sí, a veces no. No quiero, no me provoca”, contestó la modelo a lo que rápidamente la psicóloga Lizbeth Cueva comentó. “Algo debe estar pasando ahí porque hace un tiempo querías y ahora no”.

El popular Giselo, fiel a su estilo no dudó en bromear sobre la situación y pidió a la especialista que no “le eche la sal” a la relación de Brunella con el excongresista así como lo hizo con Melissa Paredes en su momento.

“Uno compara, analiza y ve más allá. Hace unos meses ella estaba muy ilusionada en casarse y ahora ya no tiene esa misma actitud. Algo debe estar pasando”, afirmó la especialista.

BRUNELLA HORNA FELIZ CON RICHARD ACUÑA

Tras escuchar a la psicóloga, la modelo aclaró que su relación está en su mejor momento y que sus planes para el próximo año están lejos de una boda. “De verdad, lo digo de todo corazón, mi relación está espectacular, incluso ahorita me está escribiendo ‘amor, qué linda te ves’. Solo que no estamos pensando en boda, tenemos otros planes”.

“¿Por qué cambié? En un inicio sí, soñaba en la boda, pero hoy en día, hablamos mucho, somos un equipo y tenemos unos planes para el 2022 de seguir trabajando, apoyándonos mutuamente, esos son mis planes”, señaló la exchica reality cuando la especialista le consultó sobre su repentino cambio de opinión.

“Voy a decir la verdad, ya pasó cuatro años, ya esperé, ya me aburrí y estamos muy bien así”, agregó la modelo.

Finalmente después de bromear sobre sus futuros planes y que ya pasó mucho tiempo para seguir pensando en matrimonio, la psicóloga acotó que la resignación no es signo de felicidad.

“Pero ojo, acá hay una señal para tomar en cuenta, resignación no es felicidad. Una cosa es estar con la pareja porque soy feliz y otra cosa es porque estoy resignada”, sentenció.

BRUNELLA AFIRMA QUE RODRIGO CUBA VIVIRÁ EN TRUJILLO

La chiclayana indicó que, luego del ampay de Melissa Paredes con su bailarín de Reinas del Show, el hijo de César Acuña se comunicó con el futbolista.

“Él es jugador de la Vallejo. Obviamente Richard no solamente se preocupa el día del juego, sino en el día a día. Siempre ha estado involucrándose para que esté bien en la familia”, contó para América Espectáculos.

Asimismo, confesó que según información que le brindó su pareja, Rodrigo Cuba continuará en el equipo por un año más.

“Richard habló con él, está bien. El próximo año se va a Trujillo, tiene un año más con la Vallejo. El próximo año se van a vivir a cada provincia, a él le toca Trujillo”, explicó.

