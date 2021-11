Suboficial ingresa a la sede de la Divincri en Cusco y dispara hasta matar a mayor de la PNP

PNP investiga el caso. (Foto: Referencial PNP)

Momentos de terror vivieron un grupo de policías que se encontraban dentro de la sede de la Divincri en Cusco, luego que suboficial de la PNP Rudy Barberón Medina, disparó varias veces y asesinó a su jefe, un mayor de la PNP.

Carlos Saro Vicente, la víctima, se encontraba laborando dentro de las instalaciones policial cuando de pronto llegó su compañero de labores y de la nada sacó su arma oficial y disparó en repetidas veces.

Según lo que narraron los testigos, el suboficial solicitó hablar con el mayor Saro Vicente, luego de unos minutos en el interior de la oficina se escuchó varios disparos que de inmediato, alertaron a los agentes del orden. Sin embargo, al abrir las puertas de la oficina, ya era demasiado tarde, el suelo lleno de sangre contaba la historia más sanguinaria que se ha podido vivir en la zona.

En el interior se encontraba Saro Vicente con varios disparos en el cuerpo y en el centro estaba Rudy Barberón. En medio de la confusión y desesperación, los compañeros del suboficial trasladaron al mayor al Hospital de Ayna San Francisco, pero era muy tarde, el mayor llegó cadáver.

Por otra parte, las primeras pesquisas por parte de los agentes, arrojarían que los disparos salieron del arma del suboficial. Además, que habría usado un fusil G3 y que habría estado bajo los efectos del alcohol.

Cabe mencionar que tras este lamentable suceso en que un inocente pierde la vida, el suboficial será acusado por el presunto Delito Contra la Vida el cuerpo y la Salud. Los hechos vienen siendo investigados por Roció Najarro Bercena Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Pichari.

Por otra parte, la PNP manifestó que realizaran las investigaciones del caso y que el suboficial será excluido de la institución hasta que culminen las indagaciones.

JOVEN QUE ERA BUSCADO POR SU FAMILIA APARECE MUERTO Y AMANIATADO

Un despiadado crimen se registró en el distrito de Ventanilla, exactamente en el Asentamiento Humano Kumamoto , luego que un joven fuera encontrado sin vida, dentro de la habitación que alquilaba desde hace dos meses. El cuerpo fue hallado con signos de haber sido torturado y por la forma de la escena, todo indica que fue asesinado. .

De acuerdo a las primeras investigaciones de la policía, la víctima identificada como Rocky Gómez Sangama (35) rentaba una habitación desde hace unos meses en el lugar. Dentro de la vivienda, se encontró una jarra de licor, por lo que no descarta que la víctima se encontraba con alguien conocido y que habría sido dopada.

Por su parte, la familia del joven contó que hace días dejó de responder las llamadas, hasta que de repente, respondió un sujeto con acento extranjero que les dijo que dejarán de llamar.

“Nosotros tratábamos de llamar desde hace días, pero no contestaba. Una persona allegada a la familia llamó y le contestó una persona diciendo que no le llamemos, tenía acento venezolano, no lo llames, dijo”, declaró una de las amigas de la víctima para El Popular.

En tanto, la PNP aseguró que en el lugar hay cámaras de seguridad que presuntamente habrían captado que el jueves 28 de octubre, la víctima llegó al lugar acompañado por un sujeto que los familiares no reconocen. Luego de tres horas, este desconocido salió de la vivienda con una mochila y dos bolsas. No descartan que el móvil del asesinato sea el robo.

“Vivía desde hace dos meses. Se cumplió el mes, no me pagaba y tuve que ir al cuarto para ver. Como no habría, abrí la ventana y lo hallé sobre su cama muerto”, contó la señora Vilma, dueña de la casa.

La víctima era de Iquitos, pero desde hace unos años residía en Lima en el populoso distrito del Callao. Trabajaba como recepcionista en un hostal del Centro de Lima. Su familia no se cansará de pedir justicia y exigió a la policía encontrar al asesino que deja a toda una familia consternada y llena de dolor.

