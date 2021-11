Jean Ferrari confirmó que Universitario de Deportes saneó la deuda con Ángel Comizzo y está al día en todos sus pagos

El administrador crema brindó detalles de las deudas pendientes. (Foto: Global News)

Esta mañana, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari brindó una conferencia de prensa en compañía de Gregorio Pérez, la cual tuvo como escenario Campo Mar y fue emitida vía Facebook. El dirigente ‘merengue’ habló de los planes a futuro de la ‘U’ y sobre todo hizo énfasis en el tema de las deudas, reconociendo que el club se encuentra al día con los pagos correspondientes.

Una semana atrás, se manifestó que el cuadro de ‘Goyo’ Pérez se podría ver afectado con la resta de puntos por un adeudo en el impuesto general a las ventas y los premios pendientes con el ex técnico argentino Ángel Comizzo. Sin embargo, Ferrari manifestó que el día de hoy se cubrió todo los pagos. “Habían impuestos no declarados ante SUNAT. Montos que pasan los 3 millones de soles, los cuales hemos podido fraccionar y hacer el pago de la primera cuota de 400 mil soles” , declaró.

Como se sabe, cada club le debe pagar un 10% de los derechos de televisión a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no obstante el ex jugador profesional expresó que se habían hecho el pago de dos cuotas en todo el año y que se tuvo que realizar la cobertura de ese pasivo. Asimismo, dejó en claro que se están enfocando en la deuda corriente que tiene un valor de 43 millones de soles y que la concursal en la actualidad está suspendida.

CASO COMIZZO

“Por otro lado, Licencias no contemplaban el pago de premios con el de remuneraciones en el caso de Comizzo. Es un tema que hemos tenido que aclarar y también realizar. Para que quede claro y no se confunda que no se le cumplió y que por eso se le debe quitar puntos a la ‘U’. Eso no está considerado dentro de la penalidad”, dijo Jean Ferrari en su intervención.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Palmeiras v Universitario - Allianz Paqrue, Sao Paulo, Brazil- May 27, 2021 Universitario coach Angel David Comizzo during the match Pool via REUTERS/Andre Penner

