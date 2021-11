Sporting Cristal: la preparación de los ‘celestes’ de cara a la final de la Liga 1 ante Alianza Lima

Las finales se disputarán el 21 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional. (Foto: Sporting Cristal)

Faltan varias semanas para la primera final de la Liga 1 Betsson, pero Sporting Cristal y Alianza Lima ya se preparan para definir al campeón del fútbol peruano. En este caso, el cuadro ‘cervecero’ buscará de todas las formas alzarse con su título número 21 y para ello emprenderá una ardua preparación.

MINIPRETEMPORADA Y RECUPERACIÓN DE HOHBERG

De acuerdo con la información recabada por el periodista Jean Martín Dueñas de RPP, Cristal tuvo un breve descanso tras el partido del sábado pasado ante Sport Boys, pero ya tienen en la mira al elenco victoriano. Y es que llevarán a cabo un plan de reacondicionamiento físico con el fin de tener a todos sus jugadores en las mejores condiciones. Como una especie de pretemporada en corto tiempo. Esto incluye a Alejandro Hohberg, quien en este último semestre no la ha pasado bien y apenas ha tenido continuidad por culpa de algunos problemas físicos, principalmente en la rodilla por un esguince que lo dejó fuera de las canchas por un mes. A eso le añadimos el desgarro que sufrió en la pantorrilla y complicó su presencia en la mayoría de los últimos partidos.

Ahora se encuentra en buenas condiciones y entrenando con el resto de sus compañeros, por lo que incluso estuvo a la expectativa de poder ser parte del equipo que venció en la última fecha de la Fase 2 por 3 a 1 a Alianza Lima, sin embargo, no fue tomado en cuenta por precaución. Se espera que pueda estar en las finales ante su ex equipo y pueda aportar los goles y el juego que ofreció en la primera mitad del año. Quienes están descartados son Martín Távara y Christopher Olivares, quienes vienen recuperándose de sus respectivas lesiones y no llegarán a las finales.

Además, el mismo periodista mencionó la posibilidad de que los ‘rimenses’ tengan un par de partidos amistosos ante rivales aún por confirmar. Esto con el motivo de darle rodaje al equipo, pues son cuatro semanas que el equipo no tendrá ritmo de partido oficial.

AFINANDO EL EQUIPO

Los dirigidos por Roberto Mosquera son merecedores de llegar a la final del torneo nacional. Y no es casualidad, pues se impusieron en la Fase 1 y lograron la Copa Bicentenario de forma contundente. Sin embargo, en la última parte del año, los ‘bajopontinos’ encadenaron varios partidos recibiendo al menos un tanto, lo cual significa un problema para el DT, debido a que su equipo presentó falencias en defensas que terminaron en gol. Precisamente son 7 los encuentros en que el arquero Alejandro Duarte fue vencido. Los centrales Gianfranco Chávez y Omar Merlo no han venido teniendo buenas actuaciones, por lo que será un trabajo que deberá corregir Mosquera de cara al duelo con Alianza Lima.

De hecho, el cuadro dirigido por Carlos Bustos viene entonado y recientemente se ha adjudicado con la Fase 2. Jefferson Farfán y Hernán Barcos son dos de los jugadores más determinantes que deberá prestar atención desde la Florida. Y es que si bien la trayectoria de ambos es más que conocida, la jerarquía con la que encaran los partidos los hace rivales de temer y por ahí pueden hacer daño a Cristal por los inconvenientes en la retaguardia.

Percy Liza celebrando un tanto de Marcos Riquelme. (Foto: Sporting Cristal)

ATAQUE

Irven Ávila, Percy Liza y Marcos Riquelme son los atacantes que tiene los ‘celestes’ y que vienen acumulando minutos positivos. El ‘Cholito’ parece haber recuperado el nivel que lo hizo convertirse en un histórico del club. Lleva 10 goles y 11 asistencias en 37 duelos esta temporada. Mientras que ‘La Figura’ es uno de los delanteros centro más prometedores del torneo peruano y lleva 8 tantos y 3 asistencias en 29 partidos. Finalmente, el argentino ha despertado estos últimos meses y fue el autor de un doblete en el último duelo ante Alianza. En total, acumula 8 goles y 2 asistencias en 25 partidos.

DATO

Horacio Calcaterra, Jhilmar Lora, Nilson Loyola y Christofer Gonzales se perderán las primeras semanas de entrenamiento con los ‘celestes’ por estar convocados a la selección peruana.

