Minsa: Perú tiene proyectado llegar al 80% de vacunados contra el COVID-19 a fin de año

Perú plantea cerrar este año con el 80% de su población inoculada. (Foto:Andina)

Cada vez más cerca de la inmunidad rebaño. Perú en la actualidad cuenta con el 55% de su población inoculada; no obstante, la meta que plantea el ministro de Salud, Hernando Cevallos es de 80% al culminar este año.

“Aspiramos alcanzar, a fin de año, a más del 80% de la población vacunada con las dos dosis, o por lo menos acercarnos a ese porcentaje, de tal manera que podamos empezar el 2022 con una sociedad mucho más protegida frente al Sars-CoV-2″, señaló Hernando Cevallos en una entrevista para el Andina.

Asimismo, puso énfasis en el aumento de personas vacunadas, ya que de lograr ello, las restricciones en diversos sectores económicos se irán reduciendo.

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EL PORCENTAJE DE VACUNADOS

Una de las nuevas estrategias que tiene el Ministerio de Salud (Minsa), es realizar un barrido epidemiológico e inoculación total en las zonas fronterizas del país, tal es el caso de Tumbes por el norte y Tacna por el sur del Perú. No obstante, resaltó que Loreto, Puno y Ucayali son zonas en las que se existe una mayor resistencia frente a la vacuna contra el COVID-19. Las personas atribuyen sus miedos a posibles afecciones de fertilidad y en otros casos el problema es la falta de dinero para trasladarse al lugar de vacunación.

En el caso de los menores de edad, se conoce que en los próximos días se estarán visitando albergues de todo el país con el fin de inocular a la población objetivo que se encuentre.

Para este año las dosis completas están aseguradas para toda la población residente del Perú. En el caso del próximo año el ministro indicó que se ha realizado la compra de 20 millones de vacunas del laboratorio de Moderna y 35 millones de Pfizer. La idea es llegar a cubrir dosis de refuerzo en cada peruano.

No descarta aplicar ciertas restricciones para todas aquellas personas que aún no se han vacunado. Comentó que el mayor porcentaje de personas hospitalizadas en la actualidad son aquellos que no cuentan con ninguna inoculación contra la COVID-19.

MEDIDAS A ADOPTAR

Nos encontramos cerca de la temporada de verano y es común ver el litoral peruano con mucha afluencia de personas. Sobre la playa, que es un espacio público mencionó que se mantendrá un criterio de apertura y compartir de esparcimientos abiertos, ya que esto es beneficioso para la salud mentad de cada familia, pero si el porcentaje de personas vacunadas no avanza conforme a lo esperado no se pueden reducir las restricciones implementadas con el fin de evitar la propagación del virus.

Referente a la toma de temperatura y la limpieza de zapatos para ingresar a un lugar, dijo que ha demostrado no tener eficacia concreta, por lo que en un protocolo futuro se obvien estos pasos. Recalcó que sí e indispensable el uso mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación completa contra la COVID-19.

AVANCES EN LA VACUNA

En la actualidad Perú se encuentra al 55% de vacunados con ambas dosis , porcentaje que contrasta con la realidad que el país vivía hace dos meses, momento en el que se encontraba a un 17% de inoculados.

“En dos meses y medio hemos pasado de tener 17% a 55% de personas vacunadas e incluso las personas mayores a 50 años ya se encuentran casi en un 80% vacunadas en su grupo etario”, dijo el ministro Hernando Cevallos para las cámaras del Ministerio de Salud.

Sin embargo, reflejó su preocupación por la asistencia de los jóvenes a fiestas realizadas este último fin de semana (Halloween), ya que probablemente en 15 días se podría presentar un gran aumento de nuevos casos y nuevos hospitalizados.

Finalmente, en el Perú son más de 380 mil adultos mayores que no cuentan con las dos dosis de la vacuna.

SEGUIR LEYENDO