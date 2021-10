Gisela Valcárcel cumple 34 años en la televisión: ¿Por qué dejó de celebrar su aniversario?

Gisela Valcárcel y los motivos que la llevaron a no celebrar más su aniversario en televisión. (Foto: Instagram)

Considerada como una de las últimas divas de la televisión peruana, Gisela Valcárcel cumplió este 28 de octubre 34 años en la televisión. Sin embargo, desde hace algunos años, la popular ‘Señito’ no hace ninguna celebración pública. ¿Por qué?

Todo ocurrió en el año 2017, cuando estaba a punto de cumplir 30 años, y es que de acuerdo a diferentes medios de comunicación, la rubia conductora de televisión quería recibir un enorme homenaje en América Televisión, pero no le gustó lo que la gerencia le propuso.

“Me han contado que Gisela Valcárcel quería celebrar sus 30 años y que tuvo una reunión con los directivos de su canal. Ella presentó un alto presupuesto para esta celebración y le dijeron no. Había costos hasta por un helicóptero y demás cosas, pero le respondieron que podían invertir una cifra menor y que el resto lo debía cubrir ella”, comentó Rodrigo González en aquella ocasión.

Asimismo, ante este desplante, Gisela Valcárcel decidió viajar a Estados Unidos junto a su familia y no aparecer en su programa de televisión. “Es decir, le dio una pataleta, por ello, mañana (hoy) estarán Tilsa y Carlos Cacho cubriéndola en su programa especial”, añadió el hoy conductor de Amor y Fuego.

Debido a que se encontraba de viaje, la rubia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos sus seguidores, agradeciendo todo el apoyo que recibió en las últimas décadas.

“Han pasado 30 años y los he vivido con sus minutos y horas. No puedo decir que pasaron volando, aunque miro atrás y medito en todo lo vivido desde aquel 28 de octubre de 1987 cuando salí a saludarlos en lo que sería el espacio familiar que muchos disfrutarían, “Aló Gisela”. Quien era conocido tenía que ser entrevistado ahí y quien no, también! ”, indicó.

GISELA VALCÁRCEL NO QUISO CELEBRAR SU ANIVERSARIO NÚMERO 31

Otro polémico episodio de Gisela Valcárcel que muchos recuerdan fue cuando en El Gran Show la ‘Gise’ se molestó con su equipo de producción por un fallo técnico en el sonido.

De acuerdo a lo que se dijo en aquella fecha, la ‘Señito’ quería que esta noche sea perfecta, ya que además de desarrollar el programa de canto y baile con normalidad, iba a competir directamente con el reality ‘Los 4 finalistas’ cuya final se emitía en el mismo horario.

Asimismo, se supo que Gisela Valcárcel, tras salir del aire, habló con su productor y posteriormente se retiró a su camerino de donde no salió más, a pesar de los denodados esfuerzos del equipo de producción y de su misma hija Ethel Pozo.

Ese programa fue uno de los más recordados por su público, pues el programa nunca más volvió al aire. Los cibernautas empezaron a criticar a la ‘Señito’ por su ‘pataleta’ y le pidieron que tenga un poco más de respeto por su audiencia y los participantes.

GISELA VALCÁRCEL EXPLICÓ POR QUÉ NO CELEBRA SU ANIVERSARIO

Ante las especulaciones por falta a su programa y no celebrar su aniversario número 31, Gisela Valcárcel salió al frente y explicó los motivos por los que ya no realizaba ninguna fiesta u homenaje por su trayectoria televisiva.

“ Celebro a mi familia y amigos , pero celebraciones conmigo... yo me escapo y este año pedí que por favor no me hagan ninguna sorpresa y que [solo] pasáramos el día. Lo pasé muy lindo y esto muy agradecida por el tiempo que estoy en pantalla”, declaró la rubia al bloque de espectáculos.

