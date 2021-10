Renovación Popular no le dará el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez

El pleno del Congreso de la República se suspendió hasta el jueves 4 de noviembre a las 9:00 horas. | Foto: Agencia Andina

El congresista José Cueto, de Renovación Popular, manifestó que su bancada le negará el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez ya que aún permanecen en sus puestos los ministros del Interior, Luis Barranzuela; y de Educación, Carlos Gallardo.

“El hecho de que haya ido con el señor Barranzuela y el ministro de Educación, los dos más cuestionados desde mi punto de vista, concreta mi posición de no darle el voto de confianza”, señaló este martes en declaraciones a Radio Exitosa.

En ese sentido, el parlamentario dijo que no cree en el discurso de la premier Mirtha Vásquez en el cual hace un llamado a la unidad entre el Gobierno y el Congreso, pero mantiene a ministros cuestionados en sus puestos.

“Nosotros sí (vamos a votar en contra de dar el voto de confianza), pero de acá hasta el 4 de noviembre, pueden pasar muchas cosas. Puede que la señora Vásquez se dé cuenta de los cuestionamientos de estos ministros y los cambie. Se cambiaría todo el panorama”, acotó.

En cuanto a las políticas de gobierno expuestas por Mirtha Vásquez el último lunes en el Congreso, Cueto consideró que se omitió partes sobre la lucha contra el narcotráfico y la forma en cómo se financiarán sus principales anuncios.

“No me siento contento por lo expresado por ella. Muchas generalidades, muchos bonos y mucha plata [...] Ha dado mensajes subliminales no muy claros, tampoco habló del tema del Vraem o la lucha contra el narcotráfico y terrorismo”, finalizó.

ALEJANDRO MUÑANTE

De un modo similar, el vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, afirmó que su bancada evalúa no dar el voto de confianza al gabinete debido a la presencia de los ministros cuestionados antes mencionados.

“Nosotros en estos momentos estamos evaluando no darle la confianza porque hemos ido a conversar con la Premier y le hemos propuesto de manera expresa la remoción de dos ministros cuestionados, el ministro del Interior y el ministro de Educación. Sin embargo, ha sido renuente la señora premier al escuchar a las bancadas. Entiendo que esto no solo ha sido un pedido de nuestra bancada, sino de otras bancadas”, dijo en una entrevista a RPP.

Muñante consideró que para que Renovación Popular entregue el voto de investidura al Gabinete de Mirtha Vásquez es necesario el retiro de los ministros Barranzuela y Gallardo.

“Hemos pedido expresamente el retiro del ministro del Interior y del ministro de Educación por sus cuestionamientos, si la Premier cambia estos ministros definitivamente el voto de confianza no tendría tropiezo, pero como hemos visto una Premier renuente, entonces sería difícil entregarle la confianza”, añadió.

SESIÓN SE REANUDARÁ EL 4 DE NOVIEMBRE

El pleno del Congreso de la República se suspendió hasta el jueves 4 de noviembre a las 9:00 horas, informó el lunes la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.

Precisamente, el debate se realizaba en torno al voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Mirtha Vásquez.

El debate fue interrumpido minutos después de las 17:00 horas del lunes, tras recibir información del fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani, de la bancada de Perú Libre.

En un principio, la reprogramación de la sesión de investidura fue para el 26 de octubre a las 9:00 horas pero, tras confirmarse el fallecimiento del parlamentario, la Junta de Portavoces decidió cambiar la fecha.

