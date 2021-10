Christian Domínguez defiende a Melissa Paredes: “Hay gente que goza con el sufrimiento ajeno”

Christian Domínguez se solidariza con Melissa Paredes tras ataques. (Foto: Instagram)

Le da todo su apoyo. Christian Domínguez sabe perfectamente lo que se encuentra viviendo Melissa Paredes, por lo que el cumbiambero no dudó en solidarizarse con su compañera de América Hoy, quien es acusada de infidelidad.

El programa Al Sexto Día entrevistó al cantante para saber su opinión, pues en sus redes sociales no ha emitido juicio alguno. Asimismo, en el magazine de América Televisión tampoco ha dicho nada relevante.

En un avance que mostró el programa que se emite los sábados por la noche, Christian Domínguez no dudó en sacar cara por su compañera. Para el cantante, existen personas que les gusta ver sufrir a otras y burlarse de ello.

“ Me da mucha pena, saber que tanta gente goza con el sufrimiento ajeno, eso es lamentable ”, manifestó Christian al reportero del conocido programa de Panamericana Televisión.

Sin embargo, no fue el único, pues también recogieron la opinión de Ethel Pozo, quien ante cámaras se mostró bastante afectada por la separación de la pareja. “He estado muy conmovida, tuve que tomar pastillas para el dolor de cabeza” , dijo.

El bailarín de Reinas del Show defendió a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

REBECA ESCRIBENS MOLESTA CON MELISSA PAREDES

Aunque en un principio se mantuvo cauta frente al tema, Rebeca Escribens usó su bloque de espectáculos para expresar su fastidio ante la versión que dio Melissa Paredes tras ampay con su bailarín. Además de indicar que iba a tomar acciones legales contra su esposo.

“Melissa, déjame decirte algo, más allá de que tengas razón o no... eso a mi la verdad... no hemos escuchado al ‘Gato’ Cuba y seguramente no escucharemos su versión nunca y la verdad, en mi opinión, mejor te hubieses quedado calladita, hubieras quedado mejor parada, y una disculpa, porque las imágenes son concretas, son reales”, indicó.

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES SEGUÍA VIVIENDO CON SU ESPOSO?

En América Hoy, Melissa Paredes explicó que seguía viviendo al lado de Rodrigo Cuba pese haberse separado en julio de este año, incluso que dormían en la misma cama. Esto porque habían llegado a un acuerdo de mudarse recién en diciembre.

Ahora que Melissa ha sido captada besando a su bailarín, la animadora no puede abandonar la casa que comparten por miedo a que su esposo la demande por abandono de hogar, además que no tiene un lugar al que mudarse.

“Ya se lo dije mil veces (para que salga de la casa) Qué hago si él no quiere irse. No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado . Él tiene una casa extra, yo no. Además, si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar”, comentó llorando.

BAILARÍN ES TILDADO DE “ROMPEHOGARES”

Anthony Aranda, pareja de baile de Melissa Paredes en Reinas del Show, se ha envuelto en medio de una polémica, puesto que el programa de Magaly Medina presentó unas imágenes donde se le ve junto a la conductora de televisión en situaciones comprometedoras.

Tras ello, los cibernautas no dudaron en comentar las últimas publicaciones del bailarín en sus redes sociales donde aparece bailando junto a la exreina de belleza.

“Eres frío”, Lindos, pero que baile así con su esposo”, “Nadie puede ser feliz sobre la felicidad de otros”, escribieron algunos usuarios antes de que Aranda bloqueara los comentarios en sus redes.

Todo parece indicar que Melissa y su bailarín volverán a la pista de baile. (Foto: GV Producciones)

SEGUIR LEYENDO: