Melissa Paredes: “El amor habría pasado a segundo plano para darle pie a la pasión”, dice Tomás Angulo

Terapeuta habló sobre caso de Melissa Paredes

Tras el “ampay” difundido en el programa de Magaly Medina, en donde se observa a Melissa Paredes dándole un beso a su bailarín del reality ‘Reinas del Show’, dentro de su auto, las reacciones no han dejado de llover contra la pareja.

En esta ocasión, el terapeuta Tomás Angulo estuvo como invitado en el noticiero de ATV, el psicoanalistas de pareja fue consultado sobre este nuevo escándalo y no dudó en brindar su opinión sobre este caso.

“Bailar no implica infidelidad, traición o deslealtad. Lo que me llama la atención no solo es el caso de Melissa, sino que esto le pasa a muchas personas intenta inventar historias de amor en las redes que no son parecidas a la vida real”, empezó diciendo el terapeuta.

“Melissa tenía una vitrina de amor como ella bien lo decía donde su pareja es casero, hogareño, romántico, detallista, buen padre. Ante esto, cualquier mujer se preguntaría qué le falta a este hombre, por qué le fuiste infiel y aquí viene la respuesta que muchos no aceptan: eres buen padre, pero no eres buen amante. Eres muy detallista, pero no creas sensualidad, no originas no provocas ni despiertas esa química que tiene que ver con el sexo la pasión”, indicó.

Por otro lado, Angulo aseguró que lo que sucede ahora entre el contacto de Melissa paredes y su bailarín Anthony Aranda es más la pasión y ese encandilamiento que tienen las parejas al iniciar una relación.

“El amor habría pasado a segundo plano para darle pie a la pasión”, sostuvo el terapeuta quien asegura que lo mejor siempre será hablar con la verdad. Asimismo, dijo que se respete a Melissa Paredes porque no sería justo que tenga un ”carga montón” o la tilden como la mala del cuento.

MELISSA PAREDESANUNCIA SEPARACIÓN HORAS ANTES DE AMPAY CON BAILARÍN

Melissa Paredes confirmó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que la relación con el futbolista Rodrigo Cuba, padre de su hija, llegó a su fin. Cabe señalar que esta publicación salió a la luz luego que Magaly TV: La Firme anunciara un ampay de la conductora de América Hoy con su bailarín de Reinas del Show.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de septiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos, somos y seremos siempre muy buenos amigos. A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo. Gracias a nuestras amistades cercanas y familiares que, conociendo ya el hecho, nos han enviado muestras de afecto”, se puede leer en el comunicado.

MELISSA PAREDES ROMPIÓ SU SILENCIO TRAS AMPAY CON BAILARÍN

Melissa Paredes rompió su silencio. la conductora de América Hoy habló sobre el escandaloso ampay entre ella y Anthony Aranda besándose dentro de su camioneta. Como se recuerda, las imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly Medina.

Entre lágrimas, la modelo admitió las imágenes. Sin embargo, negó haberle sido infiel a su aún esposo, ya que él sabía de la atracción entre ella y Anthony Aranda desde antes.

“Para mí la palabra vale más que un papel. Él sabía toda la verdad, le dije todo desde que sentí atracción”, expresó con la voz quebrada.

Además, Melissa aseguró que ella y Rodrigo Cuba ya habían acordado separarse desde julio, por lo que se mostró indignada por las declaraciones del futbolista, quien aseguró que no sabía que se había separado de su esposa hasta el ampay.

“Mi error fue no sacar un comunicado antes. Yo sincera fui con Rodrigo, fui sincera con él”, sostuvo.

