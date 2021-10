Por qué en las barberías colocan barras de color azul, blanco y rojo

¿Te has preguntado qué significan? Estos artefactos que colocan en las barberías tradicionales no son accesorios para decorar la fachada, sino para reflejar la historia de la profesión que tiene un origen medieval y que permanece en la tradición de los salones de belleza para caballeros.

Si has pasado por alguna de estas instalaciones, has podido apreciar que en la entrada hay un poste con los colores azul, blanco y rojo. No es casualidad que los hayan elegido, ya que cada tono tiene un significado histórico para el barbero, quien en la época de guerra era el encargado de hacer curaciones y cirugías menores.

Estas personas ataban unas barras de madera a las puertas de sus centros de atención para colocar pañuelos de los insumos que necesitaban para curar a los heridos. Entonces, ¿qué significan estos colores? Las rojas eran las usadas, las cuales ponían al sol para secar la sangre y poder reutilizarlas. Las blancas usaban para hacer los torniquetes que les servía para extraer la sangre y el color azul se asoció rápidamente “al color de las venas”, aunque otras historias cuentan que se eligió para poder formar la bandera de los Estados Unidos.

Con el paso de los años, las barras de colores se convirtieron en señales para que las personas reconozcan que es un lugar seguro donde encontrarán una rápida curación a sus males. ¿No se aleja mucho de la realidad, verdad?

¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS BARBEROS CIRUJANOS?

En la edad media, los hombres que más conocimientos tenían eran aquellos que estaban relacionados con la religión y sus autoridades. Los monjes eran los que tenían mayor vínculo con la población, por lo que se convirtieron en los primeros “barberos cirujanos” .

La popularidad de sus prácticas solo ocasionó que las autoridades prohibieran que sigan trabajando haciendo intervenciones menores, por lo que se dividieron las profesiones, cirujanos o monjes, no podían realizar las dos.

Aunque el avance de las nuevas tecnologías y técnicas, muchos profesionales dedicados a la barbería siguen trabajando bajo los pasos tradicionales para atender a los clientes. Muchos de estos lugares los califican como “vintage” por su decoración y herramientas que utilizan.

LAS BARBERÍAS EN PERÚ

En los últimos años se han intensificado la demanda de estos establecimientos, por lo que en cada barrio y distrito puedes encontrar uno, los cuales ofrecen los mejores servicios a sus clientes.

Sumado a esto, el ingreso de visitantes extranjeros que eligen nuestro país como destino para vivir, han decidido generar ingresos con el arte de la barbería. Incluso, hay competencias nacionales e internacionales que premian la creatividad de estos profesionales.

Los jugadores de la selección peruana apuestan por estas prácticas, mostrando sus nuevos cambios en las redes sociales. El jugador argentino Lionel Messi tiene entre su staff de trabajo a un barber peruano que se encarga de realizarle los cortes en cabello y barba.

