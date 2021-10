Pamela Franco entre lágrimas dice que no volverá a hablar de Nilver Huarac: “no te lo voy a perdonar”

La cantante se pronunciará por última vez sobre Nilver Huarac. (Foto: Instagram)

Tras una divertida secuencia en el programa En Boca de todos, donde Christian Domínguez y Pamela Franco participaron en diferentes juegos para hacer ganar a sus fans, el conductor Ricardo Rondón presentó diversos titulares de la prensa sobre el enfrentamiento que viene teniendo Pamela Franco con su ex manager Nilver Huarac.

Luego de ver las imágenes, el periodista se dirigió a Christian Domínguez para preguntarle si buscaría solucionar el problema. El cumbiambero respondió que no tiene nada que hablar con Huarac.

“No tengo nada que comentar, para mi esta zanjado, no tengo mayor opinión. No lo conversaría ni en otros términos”, señaló el cantante. “Después de todo lo que ha acontecido, no me interesa solucionar nada y yo seguiré trabajando”, agregó a su respuesta.

Por otro lado, Tula Rodríguez se dirigió a Pamela Franco y le preguntó qué era lo que en verdad había pasado entre ella y el productor. Según la conductora, Pamela no se sentiría bien con las palabras de su ex manager.

“Yo estoy muy decepcionada. Es más no quería venir (al programa) la verdad no me siento bien y Christian me dice que no hable pero esta va a ser la última vez que tengo que hablar algo”, expresó la cantante.

“Para ti, Nílver Huárac esto es un juego (...) tú sabes que desde que me conociste que yo soy una persona totalmente diferente y si me has tratado tú diferente es porque yo así lo he hecho. Esto no te lo voy a perdonar porque para mi ha sido personal”, sentenció Pamela mientras miraba a la cámara.

Finalmente, afirmó que no se olvidaría de todo lo acontecido. “Yo no me voy a olvidar y espero que te quedes bien lejos de mi porque yo me alejo de todo lo malo”, indicó Pamela. .

La líder de Puro Sentimiento comentó que se siente apenada que Christian esté involucrado en las discrepancias con Nilver pero que es su pareja y siempre la va a defender. “Estoy apenada porque meten a Christian en algo que no tiene nada que ver pero más allá de todo es mi pareja y obviamente siempre me va a cuidar y yo voy a pedir que me cuide y por eso interviene en estos casos”.

NILVER HUARAC SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Como se sabe, Pamela Franco dejó de pertenecer a Almba Bella para iniciar en Puro Sentimiento, agrupación que tiene como dueño a Christian Domínguez. El hecho sorprendió a muchos fanáticos de la agrupación sobre todo a Nilver Huarac, manager de Alma Bella y quien, según sus propias palabras, descubrió a Franco.

El también productor y empresario se presentó en Magaly TV La Firme y se dirigió directamente al cumbiambero mostrándose muy fastidiado.

“Escucha bien, Christian Domínguez, jamás serás como yo. Así que no trates de imitarme. Puro Sentimiento no tiene la estructura, el ángel de las chicas anteriores que tenían el vestuario de Corazón Serrano. Pero ahora es distinto, ahora son una copia de Alma Bella”, comentó el representante.

Asimismo, señaló que no es la primera vez que Christian Domínguez se lleva a uno de sus talentos. Recordemos que el empresario tiene más de 20 años en el mundo de la cumbia, es conocido por haber descubierto diferentes figuras conocidas del espectáculo como Karen Dejo, Janet Barboza, Michelle Soifer y Vania Bludau.

“Oye, descubre a tus propios talentos, no te la lleves fácil, y si quieres ser un Nilver Huárac tienes que ir a la universidad”, fueron las palabras que le lanzó al líder de La Gran Orquesta.

