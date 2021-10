Nicola Porcella regresó al Perú y afirma que no volverá al reality de competencia: “no voy a pisar más Esto es Guerra”

El chico reality debuta en Onlyfans. (Foto: Instagram/@nicolaporcella12)

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar pues ahora afirma que no volverá al reality de competencia, Esto es Guerra. A través de sus historias en Instagram, el modelo quiso responder diversas preguntas de sus seguidores y no faltaron las referidas al programa.

Una de las interrogantes que muchos fanáticos querían saber es si el exguerrero volvería al programa de América TV tras su regreso a Lima y no dudaron en preguntárselo. El modelo contestó contundentemente que no regresaría a la competencia.

“No ya se los dije, se los repetí mil veces, no voy a volver, no voy a pisar más Esto es Guerra, ya se cerró ese ciclo, muy agradecido pero no, no voy a volver”, señaló el modelo quien además volvió a responder a otro fanático que no estaría para el décimo aniversario del programa. “NO!!!!”, fue su respuesta final.

Por otro lado, Rodrigo González se refirió a estas ultimas declaraciones en su programa Amor y Fuego. El popular Peluchín, hizo recordar a todos los televidentes que el modelo ha pertenecido a Guerreros México porque la dueña de la productora aquí en Perú, Mariana Ramírez del Villar, aprobó la contratación de Porcella en el extranjero.

Otra de las preguntas que tuvo que responder Porcella fue sobre la posibilidad de ingresar al reality turco, El poder del amor, que viene siendo uno de los más populares en diversos países de Latinoamérica. “Entra a El poder del amor, falta una personalidad carismática ahí. No tengas miedo, tus fans te queremos ver ahí”, fue el comentario de un usuario.

Ante ello, el chico reality indicó que no ha recibido ofertas ni llamadas por parte de la producción de dicho programa. “Chicos, pero no depende de mí que entre. Yo no conozco a nadie del reality, a mi nadie me ha escrito o me ha llamado. Yo no sé nada, no depende de mí. Si me hubieran dicho, en fin, pero nadie me ha dicho nada”, se le escucha decir en su cuenta de Instagram.

NICOLA PORCELLA Y EL ENCUENTRO CON SU HIJO

Hace unos días, Nicola sorprendió sus 2 millones de seguidores en Instagram al anunciar que se encontraba en Lima “Listo, ya estamos en lima contento rumbo a la casa”. Tras varios meses radicando en México, el modelo peruano se encuentra nuevamente en Perú y no dudo en reencontrarse con su hijo rápidamente.

A través de sus redes sociales, compartió el emotivo momento en que su hijo salta de la emoción al verlo y terminan dándose un fuerte abrazo. “Mi felicidad está completa”, fue lo que escribió el chico reality en la descripción del vídeo publicado en Instagram.

El clip fue grabado por la mamá de Adrianito, Francesca Lazo, quien lleva una buena relación con el padre. Recordemos que Nicola Porcella dejó el Perú en mayo de este 2021 para participar en Guerreros México y desde aquel entonces solo se ha podido comunicar con su primogénito por videollamadas.

Hace unas semanas, el modelo reveló que planea llevarse a su hijo y a su expareja a vivir con él a México puesto que ha logrado comprarse un departamento y quiere vivir en tierras mexicanas. “Ya me quedo acá. Me quedo a vivir aquí. Estoy viendo cómo lo traigo a Adriano acá. Estoy hablando con mis amigos de Televisa porque no lo voy a traer sin su mamá, imposible”, dijo para el programa Estas en Todas.

SEGUIR LEYENDO