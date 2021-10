Waldemar Cerrón a la derecha: “Vamos a demostrarles cómo se trabaja en oposición”

Foto: composición.

La bancada de Perú Libre aún no decide le darán el voto de confianza al Gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez, según declaró esta noche su vocero, el congresista Waldemar Cerrón.

En diálogo con Canal N, el hermano de Vladimir Cerrón indicó que deben evaluar cómo se desempeña el Gabinete Vásquez para dar a conocer su postura. Recordemos que la noche de la juramentación de nuevos ministros, Waldemar Cerrón vociferó que dichos nombramientos se trataban de una “traición”.

“Vamos a evaluar, analizar y reflexionar para tomar una decisión, vamos a ver cómo se avanza. Ahora sería precipitado”, expresó el parlamentario.

En ese sentir, el congresista Cerrón llamó la atención a los partidos de derecha al no actuar como una verdadera oposición , por lo que les demostrará “como se trabaja” en contra, pero sin obstaculizar.

“La derecha no quiso darle respiro al presidente Castillo, a los cinco días (de juramentar el Gabinete liderado por Guido Bellido) ya estaban presentando mociones e investigaciones, así no se trabaja. Vamos a demostrar cómo trabaja una oposición, podemos no estar de acuerdo, pero vamos a dejar trabajar”, precisó.

“Vamos a demostrar con que cosas no estamos de acuerdo, pero que significa apoyar a nuestro país”, agregó.

Sobre el titular de la cartera del Interior, Luis Barranzuela, el vocero de Perú Libre manifestó que su desempeño como abogado de su hermano no entrará a la hora de evaluar su trabajo como ministro.

“Que haga su trabajo y hay que ver cómo se desarrolla y como se desenvuelve, al margen de su trabajo como abogado (de Vladimir Cerrón y Perú Libre en el caso de lavado de activos)”, comentó.

NO VA MÁS CON CERRÓN

Ayer se dio a conocer que Barranzuel, dejó de ser abogado del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tras asumir el cargo de ministro del Interior, según reveló el doctor Raúl Noblecilla, representante del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León.

De acuerdo a lo dicho por Noblecilla, Barranzuela también renunció al citado estudio de abogados en busca de servir a la patria con su nuevo cargo.

“A partir de ahora ya no es abogado no solo del doctor Cerrón, ni de fulano ni de zutano; porque ha aceptado un encargo a favor de la Patria, como es ser ministro de Estado en la cartera del Interior”, comentó a RPP.

ANTECEDENTES

En diálogo con la agencia Andina, el pasado 1 de septiembre, el ahora ministro del Interior Luis Barranzuela, cumplía sus funciones como defensa de Cerrón. Ese día aseguró que Perú Libre se allanará a la investigación que le sigue Fiscalía.

Además, agregó que buscarán refutar la teoría del Ministerio Público mediante pruebas. “Perú Libre se va a allanar a la investigación y ejercerá su derecho de contradicción incorporando medios probatorios para refutar la teoría del Ministerio Público. No hay nada qué ocultar y se demostrará en el curso de la investigación”, sostuvo.

El también exoficial superior de la Policía de Investigaciones del Perú Policía Nacional formaba parte del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León, el cual asumió la defensa del partido Perú libre en la investigación por presunto delito de lavado de activos.