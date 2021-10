Renuncia Guido Bellido y así reaccionaron los políticos en Twitter

FOTO DE ARCHIVO:El presidente de Perú, Pedro Castillo, y Guido Bellido hacen un gesto después de que Castillo nombró a Bellido como su primer ministro durante un evento en el Santuario Histórico de Pampas de Ayacucho, en Ayacucho, Perú. 29 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce

Guido Bellido renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros esta tarde del miércoles a través de su cuenta de Twitter. La noticia fue confirmada por el Presidente electo del presidente Pedro Castillo en un mensaje a la nación a las 3:30 de la tarde.

Ante toda esta situación, muchos políticos han optado por pronunciarse y opinar, principalmente en sus cuentas de Twitter.

César Acuña

El líder de Alianza Para el Congreso se pronunció ante lo sucedido, optó por rescatar el beneficio que la renuncia de Bellido traía para el país.

“La renuncia del premier Guido Bellido debe verse como el fin de un ciclo de enfrentamientos innecesarios que afectan la buena marcha del país. Esperamos que el nombramiento del nuevo gabinete tenga como norte la búsqueda de consensos y gobernabilidad. Es lo que el país require” señala Acuña en su cuenta oficial de Twitter.

Maricarmen Alva

La presidenta del Congreso rescata su frustración ante los constantes enfrentamientos entre el Congreso con el ex presidente del Consejo de Ministros.

“Luego de varios días de innecesaria incertidumbre y de ministros muy cuestionados, saludamos la decisión del presidente Castillo de cambiar al gabinete ministerial. El Congreso tiene la mejor disposición para el diálogo y la gobernabilidad.” comenta la presidenta en su cuenta de Twitter.

Adriana Tudela

La congresista de Avanza País resalta en sus redes sociales su molestia ante el Gobierno de pedro Castillo y recalcó que desde un inicio él mismo fue quien elige finalmente a ese gabinete ministerial.

“Guido Bellido no podía permanecer un día más como PCM, pero no perdamos de vista que el responsable por ese gabinete es Pedro Castillo. No debemos bajar la guardia. La defensa de la libertad y la democracia es una batalla de todos los días”, mencionó Tudela en su cuenta oficial de Twitter.

Vladimir Cerrón

El fundador del partido político Perú Libre, no fue indiferente ante lo ocurrido y señaló al avance que tendrá el país luego de la renuncia de Bellido.

“Guido Bellido marcó un antes y un después. Político consecuente con sus ideas, con las promesas de campaña, con la Asamblea Constituyente, con la aurora de la nueva patria. El Presidente deberá elegir ante la disyuntiva de lo conservador o lo revolucionario.” añade.

Por otro lado, Guido Bellido subió a su cuenta de Twitter un meme que fue criticado por algunas figuras políticas.

Daniel Urresti

El ex candidato presidencial por Podemos Perú mostró su molestia ante el meme que colocó Bellido. “A dónde vas a volver si tienes orden de alejamiento de la congresista Chirinos e internamiento en la Clínica psiquiátrica”. comenta.

Susel Paredes

Finalmente la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, comenta una frase que hace referencia a que Bellido ‘tenía muchas ganas de fastidiar.

“Qué ganas de joder la tuya”, exclama.

MIRTHA VÁSQUEZ ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Según el diario Gestión, luego de la renuncia de Bellido, estaría siendo nombrada Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros. De la misma manera, Pedro Castillo trascendió otros cambios en los ministerio de Trabajo, Cultura, Interior y de Energía y Minas.

Cabe resaltar que durante el gobierno transitorio de Francisco Sagati Hochhausler, Mirtha Vásquez ya había asumido un cargo público como vicepresidenta del Congreso; pero como Sagati, siendo el presidente del Congreso tuvo que asumir la presidencia de la República, ella tomó el cargo hasta fines de julio del presente año.





SEGUIR LEYENDO