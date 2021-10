Ex de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa que quiso quitarse la vida

Giuseppe Benignini reveló que sufrió fuerte depresión a raíz del cargamontón que le hicieron. (Foto: Instagram)

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, fue entrevistado por las cámaras de Amor y Fuego tras las fuertes acusaciones que surgieron en su contra hace algunas semanas. El popular ‘Principito’ había sido acusado de deber el alquiler de su departamento y maltratar animales.

Debido a este fuerte episodio en su vida, el modelo confesó que en más de una ocasión pensó en acabar con su vida, pues sufrió una fuerte depresión a raíz del cargamontón que le hicieron en las redes sociales.

La expareja de la cantante detalló que desde que terminó su relación con Michelle Soifer, todo le ha ido mal, pues lo criticaron por abrir una tienda de ropa y después por vender a su mascota.

“Yo quería encerrarme en mi cuarto y literal querer matarme, tirarme de mi departamento, son cosas que a veces algunos no ven el daño que pueden ocasionar” , sostuvo bastante conmovido.

Giuseppe Benignini precisó que, debido a la depresión que tenía en ese momento, cerró sus redes sociales para sentirse un poco más tranquilo y no ver los malos comentarios en su contra.

“ Cuando pasó todo esto caí en una depresión muy fuerte, soy muy sentimental y extraño a mi familia. Todo eso me perjudicó un montón, tuve que decirle que me trajera pastillas y cosas para medicarme porque estaba mal”, indicó.

Para finalizar, el ‘Principito’ señaló que ahora se encuentra yendo a la iglesia más seguido, donde recibe algunas recomendaciones de los pastores. “Yo no entiendo a quién le he hecho tanto daño”, sentenció.

GIUSEPPE BENIGNINI VENDE A SU PERRO

Giuseppe Benignini recibió una ola de críticas por haber vendido a su mascota en lugar de darlo en adopción. El modelo venezolano usó sus redes sociales para explicar las razones de la venta.

“En muchas ocasiones busqué otras soluciones y nunca la pude tener, dado que no tenía donde vivir, aún se me complicó más en tenerlo, hablé con la persona con la que lo tuve y lo dejaron quedarse en su casa en Ventanilla solo 2 semanas y ya, yo les pedí más tiempo y no quisieron , el motivo no lo sé”, dijo.

GIUSEPPE BENIGNINI CRITICA A MAGALY MEDINA

Luego de que Magaly Medina perdiera los papeles y cortara abruptamente la entrevista que le hizo a Giuseppe Benignini, el modelo venezolano se pronunció en su cuenta de Instagram, donde confesó que se sintió bastante incómodo con la polémica periodista.

Tras la tensa conversación, donde el popular ‘Principito’ negó que maltrate a su perro Baloo, señaló que él aceptó ir al set de ATV para hablar de su caso, pero que Magaly no permite hablar.

“ Me sentí muy humillado y muy mal, porque en ningún momento me dejó expresarme bien o hablar... Creo que se notó a leguas y cómo es su programa, yo soy un caballero y jamás le faltaría el respeto y dejé que saque todo lo que quería mostrar”.

