Melissa Paredes confirma que su hija también se contagio de COVID-19

Hija de Melissa Paredes dio positivo a coronavirus. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes se ausentó de América Hoy el último martes 28 de setiembre tras anunciar que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se sometió. De inmediato, ‘Choca’ Mandros, Christian Domínguez y Mariella Zanetti asumieron la conducción del programa.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión dio a conocer que su pequeña hija de tres años también corrió la misma suerte; sin embargo, ella se mostró tranquila y confiada en que ambas se recuperarán.

“No quería hablar con ustedes sin tener la certeza de que era 100% confirmado a COVID-19, cosa que sí es. Estoy en el mismo espacio que Mia porque ambas hemos dado positivo a COVID-19. Le hice la prueba y salió positivo ”, dijo.

De otro lado, Melissa Paredes mencionó que su esposo Rodrigo Cuba no presenta el virus, por lo que se encuentra aislado en estos momentos. “Rodrigo no, él ha salido negativo en su prueba, así que él está aislado”, dijo.

La también actriz le comunicó a sus seguidores que su pequeña se encuentra totalmente tranquila y que no presenta ningún síntoma, mientras que ella presenta solo congestión nasal de momento.

“ Efectivamente, tenemos 100% confirmado COVID-19 . Cuando me acerco a mi hija me pongo mascarilla para reducir la carga viral, por recomendación del médico”, añadió. “Me dijeron que no me separara de ella porque el estado de animo es muy importante y el lazo que tenemos siempre nos fortalece”.

BAILARÍN DE MELISSA PAREDES TAMBIÉN SE CONTAGIO DE CORONAVIRUS

Anthony Aranda, el bailarín de Melissa Paredes en Reinas del Show, confirmó que también se contagió de COVID-19. Con la confirmación de este caso, el reality de baile de Gisela Valcárcel suma su segundo contagio.

“ Sí, hace unos días di positivo, así que estamos cuidándonos, estoy aislado, estoy en casa , tengo la suerte de tener a alguien que me está cuidando”, dijo el artista para tranquilar a sus fans.

Al igual que Melissa Paredes, el bailarín de América TV informó que sus síntomas son leves: “Yo estoy muy bien, me siento bien, ahí con algunas molestias pero bien, dentro de todo muy bien, así que quería agradecerles por sus mensajitos, por sus buenas vibras”.

¿PODRÍA CANCELARSE REINAS DEL SHOW?

Ante la ola de contagios de COVID-19 en Reinas del Show, se especuló que el programa podría cancelarse para salvaguardar la salud de todos los participantes y los colaboradores.

Sin embargo, fuente del canal de Pachacamac han descartado que la quinta gala no se lleve a cabo, pues se están tomando las medidas del caso para que se realice con total normalidad.

Según Gisela Valcárcel, la producción ha preparado un programa especial para complacer al público pese a la ausencia de Melissa Paredes y, posiblemente, la de otras concursantes.

“Este sábado en Reinas del Show verán una gala que recién ayer (lunes) hemos creado, y las medidas que hemos tomado”, indicó la animadora de televisión ante la ausencia de una de sus principales figuras.

