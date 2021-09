Hernán Barcos ofrece disculpas a Aldo Corzo y cuenta como nacieron los en vivos en el vestuario de Alianza Lima

El delantero argentino es el jugador más influyente de año en Alianza Lima con 14 participaciones de gol.

Hernán Barcos supo reconocer su error luego de las declaraciones que realizó en el vestuario de Alianza Lima tras vencer a Cusco FC. El delantero fue la figura de la victoria 2-0 en la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 y la euforia lo llevó a realizar un en vivo vía Instagram, donde pidió a Oslimg Mora por Aldo Corzo en la Selección Peruana .

Al parecer, el argentino se percató del desafortunado comentario y pidió disculpas al lateral derecho de Universitario de Deportes, quien por el momento evitó cualquier declaración. Aldo Corzo es titular indiscutible en el cuadro crema y fue el elegido por Ricardo Gareca para disputar la Copa América en Brasil, además de obtener su confianza por el sacrificio que muestra en el terreno de juego.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg Mora está para la selección, que no me digan que Aldo Corzo y no sé qué. Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo. Por el contrario, sé que es un gran profesional, me tocó enfrentarlo y por comentarios sé que es un gran profesional, no tengo nada en contra de él. Fue un comentario infeliz, lamentablemente”, comentario el ‘Pirata’ en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Oslimg Mora viene desempeñando un gran papel en Alianza Lima. El futbolista se ha ganado el lado derecho del cuadro blanquiazul, donde se puede desempeñar como lateral derecho o extremo, incluso funcionando como carrilero cuando el técnico Carlos Bustos usó línea defensiva de tres centrales. El jugador destacó en la victoria de Alianza Lima 2-1 sobre Universitario de Deportes, partido por la séptima jornada de la Fase 2 de la Liga 1, donde Oslimg Mora puso el centro que terminó en el gol de Axel Moyano.

En otro momento, Hernán Barcos contó como nacieron los en vivos en Alianza Lima, algo que se ha hecho costumbre cada vez que el cuadro blanquiazul gana un partido en la Liga 1. Recordemos que el cuadro dirigido por el argentino Carlos Bustos no conoce de derrotas en esta Fase 11 en los once partidos disputados (ocho victorias y tres empates).

“La empecé a hacer acá, me salió espontáneo en un partido que ganamos, estábamos contentos, queríamos compartir la alegría con nuestra gente, no se le puede tener en el estadio, entonces lo hice en un en vivo para que vean la alegría que nosotros teníamos, para compartir un poco. Se hizo viral y ahora la gente quiere que lo hagamos cada vez que ganamos”, dijo el ‘Pirata’ Barcos.

🎙️ ¿Cómo nació la idea de hacer las transmisiones en vivo tras cada victoria del equipo blanquiazul? @Hernanbarcos nos lo cuenta en #AlÁngulo. ⚽ 🥅



También por Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/puQFdoKBI6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 18, 2021

¿Qué le dijo Hernán Barcos a Oslimg Mora?

El vestuario de Alianza Lima fue una fiesta tras la victoria 2-0 sobre Cusco FC, en el marco de la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1. El delantero argentino, que marcó un doblete, inició un live y transmitió en instagram dándole un momento a cada jugador. Cuando llegó donde Oslimg Mora, el ‘Pirata’ lo destacó y lo pidió para la Selección Peruana por encima de Aldo Corzo, defensa de Universitario de Deportes.

“Este quiere selección, nada que Aldo Corzo”, dijo Hernán Barcos abrazando el carrilero derecho de Alianza Lima, quien hoy tuvo una destacada participación ante Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo. El extremo derecho, que también juega de lateral derecho, estuvo muy atento en la marca e hizo un recorrido constante que ayudó a mantener el cero en el arco de Alianza Lima.

¿Quiénes están considerados por la banda derecha de la Selección Peruana?

En las últimas convocatorias, Ricardo Gareca ha contado con tres jugadores por el lado derecho. El primero y titular indiscutible por ahora es Luis Advíncula. El segundo es Aldo Corzo, lateral de Universitario de Deportes y el tercer es el joven Jhilmar Lora, de Sporting Cristal. Estos dos últimos tuvieron varias participaciones en la Copa América de Brasil 2021.

Próxima fecha triple para la Selección Peruana:

Fecha 11 - jueves 7 de octubre

Perú vs. Chile

Fecha 5 - domingo 10 de octubre

Bolivia vs. Perú

Fecha 12 - jueves 12 de octubre

Argentina vs. Perú

SEGUIR LEYENDO: