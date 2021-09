Extorsión, espías y venganza: el padre de Britney Spears cedió al estricto y abusivo control de su hija tras 13 años

El padre de Britney Spears aceptó renunciar a la tutela de la cantante (The Grosby Group)

El padre de Britney Spears presentó el martes ante la corte de Los Ángeles una solicitud para poner fin a la tutela judicial que ha controlado la vida y el dinero de la cantante durante 13 años, diciendo que las circunstancias han cambiado en los últimos meses.

“Si la señora Spears quiere terminar la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el señor Spears cree que debería tener esa oportunidad”, indicó Jamie Spears por medios de abogados en la solicitud para poner fin al arreglo legal.

“Ella quiere controlar el dinero que ha hecho en su carrera y gastarlo sin supervisión. Quiere casarse y tener hijos, si es su voluntad. (...) En resumen, quiere vivir su vida como quiera sin las restricciones de una tutela o mandatos judiciales”, señala el texto.

La solicitud agrega que Spears quiere “lo que sea mejor para su hija”, y que ella “cree que puede manejar su propia vida”. En su petición también argumentó que no se requiere que la cantante se someta a una nueva evaluación psicológica para terminar la tutela, algo que ella le dijo al tribunal que se niega a hacer.

La estrella pop lleva meses intentando que su padre fuera destituido como supervisor de su patrimonio de 60 millones de dólares.

El 12 de agosto, Jamie Spears se había comprometido a dejar su papel como tutor de su hija. No obstante, como no ocurrió lo suficientemente rápido, el equipo legal de la intérprete, liderado por el ex fiscal Mathew Rosengart, siguió presionando.

Rosengart dijo que el accionar de Jamie Spears es una “reivindicación” para su cliente.

En agosto pasado, el letrado de la cantante alegó ante la corte de Los Ángeles que Jamie exigió el pago de USD 1,4 millones para renunciar a su cargo. “Britney Spears no será intimidada ni extorsionada por su padre”, afirmó Rosengart, que además insistió en que seguirán con una investigación sobre la conducta del padre de la cantante y su círculo.

Britney Spears ya le prohibió a su padre ver a sus hijos Sean, de 15 años, y Jayden, de 14, desde que fue acusado de ejercer violencia física con Sean durante una discusión en 2019.

El pedido de auxilio

La cantante Britney Spears en 2013 (Reuters)

En junio, Britney Spears imploró ante la corte que pusieran fin a la tutela que puso a su padre Jamie a cargo de su vida durante los últimos 13 años. “Realmente creo que esta tutela es abusiva”, dijo la cantante, revelando que fue medicada contra su propia voluntad y que no se le permite casarse o tener más hijos bajo la atenta mirada de su padre. “Quiero recuperar mi vida”, le suplicó a la jueza Brenda Penny. Poco después, la madre de Britney, Lynne, presentó una solicitud formal para que su ex marido fuera destituido de su función de tutor de su hija. Su comportamiento, dijo, fue “agotador y aterrador” para Britney.

“No soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada y deprimida. Lloro todos los días”, le dijo Spears a la jueza durante su audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, rogándole que se terminara su tutela sin más evaluaciones psicológicas.

Además, la cantante comparó la tutela con la esclavitud, diciendo: “En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones, tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte”.

“No he hecho nada en la vida para merecer esto”, afirmó la cantante de 39 años.

Britney Spears (Getty Images)

La artista, que tiene más de 31 millones de seguidores en Instagram, ha usado esa red social para romper el silencio que había dominado su vida durante los últimos años y compartir cómo sufre el control de su padre, quien finalmente cedió a los deseos de su hija.

“Quiero presentar cargos contra mi padre hoy. Están permitiendo que arruine mi vida”, dijo Spears a la jueza. “No soy una persona perfecta... pero su objetivo (de la tutela) es hacerme sentir como si estuviera loca”, afirmó la intérprete.

Sus temores son reales: a pesar de aceptar renunciar como conservador de Britney, Jamie ha continuado haciendo valer su derecho al control que tiene sobre su hija desde 2008. Y en los documentos judiciales de su presentación del 12 de agosto, arremetió contra Lynne, quien se divorció de él en 2002, acusándola de ser una madre ausente. Y además hizo afirmaciones sobre el estado mental de su hija, insinuando que es mucho peor de lo que se sabe.

“Si el público supiera todos los hechos de la vida personal de la sra. Spears”, escribieron los abogados de Jamie en la presentación, “no solo sus altas sino también sus bajas, todos los problemas de adicción y salud mental con los que ha luchado, y todos los desafíos de la tutela, elogiarían al sr. Spears, no lo no lo denigrarían”

Jamie se describió básicamente como un héroe y afirma que Britney sigue siendo un peligro para ella misma. “Jamie teme que la enfermedad mental de Britney y sus problemas pasados con el alcohol y las drogas puedan volver”, dijo una fuente a la revista Star. “Dice que solo unas pocas personas están al tanto de lo que realmente sucede a puertas cerradas”.

Guerra total

Jamie y Lynne Spears (The Grosby Group)

La revista Star afirma que Jamie tiene miembros del personal, muchos de los cuales él mismo contrató, espiando a Britney.

En documentos judiciales, la madre de Britney, de 66 años, afirmó que Jamie había estado recibiendo información de espías internos. “[Él] confió en miembros del personal de la casa [de Britney] ... para informarle y reportarle todos y cada uno de los detalles de cada acción que se lleva a cabo”, insistió.

Pero Jamie se defendió y apuntó contra su ex esposa. “Lynne ha tenido poca o ninguna participación en la tutela, y mucho menos en la vida de la sra. Spears, durante la mayor parte de los trece años que ha estado en su cargo”, dijeron sus abogados, y agregaron que Britney “ha evitado hablar con [Lynne] durante la mayor parte de su vida adulta “.

Mathew Rosengart, el nuevo abogado de Britney Spears (Reuters)

En cuanto a las afirmaciones de Lynne de que Jamie tenía el control total sobre la atención psiquiátrica de Britney, Jamie negó conocer el plan de medicamentos recetados de su hija.

“Desafortunadamente, parece que Lynne no ha aceptado todo el grado en que la sra. Spears ha tenido adicciones y problemas de salud mental”, escribieron los abogados de Jamie, “o el nivel de atención y tratamiento que necesita”.

Para socavar aún más a Lynne, señaló que el patrimonio de la tutela paga su mansión de Louisiana y sus facturas de servicios públicos, así como su servicio de limpieza semanal, por un total de USD 150.000 al año y USD 2 millones de dólares hasta la fecha. “En lugar de criticar al sr. Spears, Lynne debería agradecerle por asegurar el bienestar de la sra. Spears y por perseverar durante el mandato de años que requirió su atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijeron sus abogados.

