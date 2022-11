Tu perro sabe si estás estresado y lo demuestra de esta forma

Los caninos son capaces de identificar los distintos perfiles de olor que desprenden las personas. (Getty Images)

El vínculo entre perros y personas es una de las conexiones más fuertes que hay en el mundo, sobre todo los caninos logran percibir de múltiples formas el estado de animo de las personas, si te encuentras feliz, triste o enojado. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Queen en Irlanda, Reino Unido, son capaces de percibir a través del olfato cuando te encuentras estresada o estresado.

El olfato del perro ha sido en más de una ocasión objeto de estudio por parte de diferentes investigadores. La profesora de ciencia cognitiva de Barnard College, en Nueva York, Alexandra Horowitz, explicó en su libro “Siguiendo al perro en un mundo de olores” que los caninos tienen un sentido del olfato hipersensible, gracias a los 300 millones de receptores olfativos que tienen, a comparación de los humanos que solo poseen seis millones.

De acuerdo con la investigación realizada por Clara Wilson, Kerry Campbell, Zachary Petzl y Catherine Reeve de la Universidad de Queen, se demostró que los caninos pueden percibir por medio del olfato si una persona se encuentra estresada.

“Los resultados indican que los procesos fisiológicos asociados con una respuesta de estrés psicológico agudo producen cambios en los compuestos orgánicos volátiles que emanan del aliento y/o el sudor, que son detectables por los perros”, describe la investigación publicada en septiembre de 2022 por la revista Plos One.

En dicho experimento, se analizaron las pruebas realizadas a 36 personas quienes fueron sometidas a una serie de eventos estresantes, posteriormente se les tomaron muestras de aliento y sudor; y bajo una prueba de elección los perros tenían que identificar las cajas petri con las “muestras de estrés”.

De los 720 ensayos que se realizaron, los caninos lograron identificar el olor de estrés en 675 ocasiones, lo que representa un 93.75 por ciento de efectividad.

Los especialistas comentaron que estos resultados contribuyen al estudio de la relación entre perros y humanos; además de que se “podría capacitar a perros de servicio de apoyo emocional y trastorno de estrés postraumático”, para apoyar a personas que sufren de ansiedad.

Todo se basa en perfiles de olor

Clara Wilson investigadora de la Universidad de Queen aseguró que el perfil de olor de las personas cambia cuando se encuentran estresadas. (RSCE)

Clara Wilson, una de las principales autoras de este artículo, comentó en entrevista para el periódico británico The Guardian en septiembre pasado, que se logró demostrar que las personas cuando se encuentran en situaciones estresantes su perfil de olor cambia, lo que le permite a los perros poder identificar este tipo de emociones a través del olfato.

“Definitivamente hay un componente de olor, y eso podría ser valioso en el entrenamiento de estos perros”, comentó la académica de la Universidad de Queen.

Para este estudio, se entrenaron a cuatro perros de entre 11 y 36 meses de edad de diferentes razas; un cocker spaniel macho, una cockapoo hembra y dos de razas mixtas, estos últimos fueron reubicados de sus centros de rescate para el experimento, mientras que los dos primeros fueron criados por sus dueños a partir de las 10 semanas de su nacimiento —esto con el fin de demostrar que cualquier raza de perro es capaz de identificar el estrés por medio de su sentido del olfato—.

Los perros también puede detectar otras enfermedades

Los perros son capaces de identificar otro tipo de enfermedades en el ser humano a través del olfato. (Getty Images)

La “hiper sensibilidad” en el olfato de estos animales, también ha sido utilizada en el mundo científico para detectar otro tipo de enfermedades como el cáncer.

Un estudio publicado en The Journal of the American Osteopathic Association informó que cuatro perros de raza de beagle lograron identificar la presencia de cáncer con un 97.5 por ciento de especificidad.

Los investigadores liderados por el profesor Thomas Quinn de la Universidad de Medicina Osteopática de Lake Erie en Pennsylvania, prevén que los perros pueden identificar, a través de su nariz, otras formas de cáncer, como el de mama y colorrectal

