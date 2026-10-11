El dilema de las elecciones españolas

Un informe interno del Partido Popular señala que el bloque de centroderecha lograría la mayoría absoluta (REUTERS/Juan Medina)

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El adelanto de las elecciones generales convocado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre de 2026 ha activado todas las alarmas en los cuarteles generales de la política española.

Un informe estratégico interno dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, revela las complejas corrientes subterráneas que definirán el rumbo del país en las urnas.

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A primera vista, los datos son claros: las principales tendencias coinciden en que el Partido Popular ganaría las elecciones y el bloque de centroderecha obtendría la mayoría absoluta.

Sin embargo, bajo este manto de aparente victoria se esconde una feroz batalla campal por el control del relato político y la movilización del electorado.

Pedro Sánchez no ha lanzado los dados al azar. A pesar de sufrir un evidente desgaste político, el líder socialista retiene una sólida base electoral (manteniendo al 71% de sus votantes de 2023) y sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno para el 32,2% de los ciudadanos, superando el 29,3% de Feijóo.

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La Moncloa busca movilizar al electorado con la estrategia de la alerta frente a la ultraderecha (María José López - Europa Press)

Moncloa busca reactivar el marco del «miedo a la ultraderecha» y presentarse como la única opción de estabilidad frente a un Congreso que bloqueaba sus leyes.

Sánchez, además, juega con ventaja en la arena moderna: su liderazgo en redes es absoluto, encabezando el ranking de Poder Digital de Vinces con 93,2 puntos de influencia.

El verdadero factor disruptivo de esta campaña, no obstante, viene por el flanco derecho.

Santiago Abascal y Vox experimentan un crecimiento explosivo en los sondeos, proyectando una horquilla de entre 63 y 74 escaños que prácticamente duplicaría su representación actual.

Vox cuenta con el electorado más fiel del país (92,8% de retención) y está absorbiendo un preocupante 15,6% de antiguos votantes del PP, mientras que el trasvase inverso apenas roza el 2%.

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Alimentados por las tensiones fronterizas en Ceuta y una agresiva estrategia digital enfocada en el público joven, los de Abascal amenazan con condicionar de forma extrema el futuro Gobierno.

Vox proyecta una horquilla de entre 63 y 74 escaños impulsado por una fidelidad de voto del 92,8% (Alberto Paredes - Europa Press)

Para Feijóo, el reto no consiste en emular la estridencia de sus rivales, sino en presentarse como el único gestor fiable y centrado, valiéndose de que las encuestas de NC Report lo sitúan como el líder mejor valorado con un 4,4 sobre 10, notablemente por encima del 3,5 que comparten Sánchez y Abascal.

El 29 de noviembre no solo se decidirá un cambio de inquilino en la Moncloa, sino el modelo de convivencia y estabilidad que regirá a España en los próximos años.

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Esto nos lleva a sacar las siguientes conclusiones:

España irá hacia una victoria del bloque de centroderecha con fuerte dependencia de Vox. Las encuestas reflejan una mayoría absoluta clara para el cambio político en España. Sin embargo, el Partido Popular se verá obligado a negociar activamente con una formación de Vox fuertemente reforzada, que aspira a duplicar su peso en el Congreso con hasta 74 escaños.

El PP sufriría una sangría interna hacia el voto de protesta. La principal amenaza para una victoria contundente de Feijóo no proviene del PSOE, sino de la fuga del 15,6% de sus votantes de 2023 hacia Santiago Abascal, cuyo discurso sobre inmigración y seguridad está captando masivamente al electorado joven y masculino.

Sánchez resistirá concentrando el voto útil de la izquierda. A pesar del desgaste gubernamental, el presidente del Gobierno se mantiene competitivo gracias al desplome de Sumar (que caería a una horquilla de entre 4 y 11 escaños), y esto permitirá al PSOE absorber el voto útil de la izquierda y mantenerse firme como la opción preferida de presidencia para el 32,2% de los encuestados.

La vivienda y el bolsillo decidirán la campaña. El debate político abandonará las abstracciones ideológicas para centrarse en el día a día del ciudadano. El PSOE utilizará la defensa de los inquilinos frente a los fondos como bandera, mientras que la oposición contraatacará con propuestas de alivio fiscal directo, como la rebaja del IVA en carnes y pescados o la deflactación del IRPF para rentas menores a 40.000 €.

Guerra total en el ecosistema digital. Las elecciones se ganarán o perderán en las pantallas de los teléfonos móviles. Tanto Sánchez (93,2 puntos de influencia digital) como Abascal (86,2 puntos) dominan con comodidad la conversación en redes, forzando a un Feijóo más rezagado (77,7 puntos) a cambiar urgentemente su estrategia hacia formatos mucho más agresivos y dinámicos para no quedar invisible ante los votantes.