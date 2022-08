El valor del fracaso en el camino hacia un excelente manejo de las finanzas personales

| Foto: Agencia Andina

En 2020, publiqué una guía sobre como iniciarte en el mundo de las inversiones: “Código Dinero”. Sorprendentemente, tuvo una gran acogida y se convirtió en un best seller ya que últimamente la educación financiera está recibiendo cada vez más atención e importancia dentro de la formación de nuevas generaciones. Este primer libro tuvo el objetivo de ser un manual para quienes estaban interesados en obtener su libertad financiera, y fue escrito bajo un enfoque practico.

De por sí, ser inversionista y acumular éxito en lo que son finanzas personales también se presenta como una oportunidad de crecimiento personal. De eso trata mi segundo libro, el cual se ha publicado recientemente y es una continuación de las enseñanzas el primero. El título es: “el valor de fracaso”. Pues, creo firmemente que a través del fracaso todos podemos convertirnos en nuestra mejor versión si es que tenemos la mentalidad adecuada.

Este libro es una recopilación de los grandes errores que cometí como persona en distintos habitos personales desde el amor, errores empresariales y hasta familiares. Pero no solo hablaré de mis errores, sino de personas exitosas y que muchos no conocemos por todo lo que tuvieron que pasar para tener los resultados que llegaron a tener, hablo de personas como Steve Jobs, Oprah y muchas otras.

Considero que la clave para poder lograr lo que te propones en la vida inicia con un cambio de mentalidad, porque al final las cosas no son lo que son, sino lo que percibimos que son. Es por eso que menciono que si logras cambiar tu mentalidad, terminarás cambiando tu realidad. Todo es posible en la medida que asi lo creas.

La primicia en el mundo de las inversiones y en general en la vida cotidiana es que el éxito no es antónimo del fracaso. Si queremos tener éxito como inversionistas debemos entender estos cinco pasos básicos, los cuales también son consejos:

1. Entender la importancia del fracaso: que implica fallar, y que desenlace puede tener al largo plazo si se cultiva un aprendizaje.

2. El tipo de fracaso: el motivo por el cual se produce, que es exactamente lo que tenemos que cambiar en caso algo este yendo mal. Por ejemplo, en tu familia si es que no cumples con lo que crees que esperan de ti, qué hacer al respecto.

3. Aprender del fracaso: Hacer un cambio, un fracasado no es el que se equivoca, sino el que no hace nada con ese aprendizaje, si tu aprendes algo de una experiencia, entonces no fracasaste.

4. Cambiar la mentalidad: Si logras cambiar tu mentalidad, como lo mencionabamos, cambiarás tu realidad.

5. Transformar a través del fracaso: el momento en el que decides que serás tu mejor versión a través del fracaso es cuando tu vida cambia y te enseñaré cómo hacerlo.

Como inversionista, y como persona, el fracaso es una de las herramientas más útiles pues es lo que me ha permitido entender el comportamiento de la bolsa, el alcance que pueden llegar a tener las criptomonedas, la demanda del mercado inmobiliario, entre otros tipos de inversión y sobre todo me ha llevado a ser una persona más feliz que disfruta su proceso y vida. Las condiciones en las que uno falla o la cantidad de veces no determinan el potencial de éxito que podrás tener en un futuro.

Cristian Arens

