¿Por qué tengo que invertir? ¿Cómo lo hago?

Si uno no sabe invertir, probablemente esté condenado toda su vida a depender de un tercero para generar ingresos. El dinero abre un montón de oportunidades, pero no compra la felicidad. La verdadera prioridad es el tiempo y por ello la idea es poder diversificar fuentes de ingreso que te permitan vivir tranquilo y concentrarte en otras cosas.

¿Cuáles son los consejos básicos para empezar a invertir? No apuestes por lo desconocido. Solo los inversionistas conscientes son los que llegan lejos, si no tienes un grado de conocimiento de adonde estás mandando tu dinero, no esperes que vuelva pronto. Hay que entender lo que estamos haciendo siempre, solo así tendrás excelentes resultados.

Uno de los consejos más útiles para alguien que recién comienza es la fijación de metas. Hay que preguntarnos cuál es el objetivo de nuestra inversión y fijar parámetros. Siempre es válido ser optimista, pero hay que ser realistas a la hora de plantearnos estas interrogantes:

- ¿Cuál va a ser mi presupuesto de entrada?

- ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir?

- ¿Cuánto quiero ganar?

- ¿Cuánto porcentaje quiero aumentar?

- ¿Cuál es un precio de salida razonable de acuerdo al dinero que he puesto a trabajar?

Uno no va a cosechar el mismo día que siembre. Muchas veces, como consejo, hay que esperar semanas, meses y hasta años para poder sacarle el jugo a tus inversiones y decisiones respecto al dinero. No hay que desesperarse, ahí habrá pérdidas. La paciencia es la mayor virtud de un inversionista.

Recordemos: precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes al final. Si el estudio es correcto, el valor potencial superará al pago inicial. Comprar barato y vender caro es la idea cuando comienzas a invertir en bolsa o criptomonedas, por ejemplo, pero los resultados varían de acuerdo al comportamiento del mercado. Hay que estar atentos de la manera más serena posible.

Un punto clave para un buen inversionista es la diversificación. No hay que poner todos los huevos en una sola canasta. La división que recomiendo es la siguiente: fondo de seguridad, fondo de crecimiento y fondo de experimento. El primero representa depósitos a plazo, bonos, inmuebles y negocios de bajo riesgo y puede generar rentabilidad de hasta 10%. Por otro lado, el segundo es más riesgoso pero la ganancia puede fluctuar entre 15% y 25% ya que representa nuevos negocios y acciones, por último, el fondo de experimento está diseñado para aprender de nuevas inversiones, este fondo tiene una asignación máxima del 5% de mi patrimonio.

Si están buscando iniciar en bolsa, recomiendo empezar con S/.4000 o US$ 1000, pero… ¿qué acciones debo comprar? Lo que conozcas. Si no tienes idea recomiendo ir a supermercados y observar el movimiento de compra. Una vez que se haya hecho eso, uno debe averiguar el modelo de negocio y el valor de la empresa en la que se quiere invertir.

Lo mismo pasa en el mercado inmobiliario. Se puede generar entre 4% y 10% de rentabilidad si es que se saca un crédito inmobiliario y se pone en alquiler para que pueda cubrir la cuota mensual. Sin embargo, se debe hacer un estudio de mercado coherente para confirmar esta posible rentabilidad.

Cristian Arens

