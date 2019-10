Sé lo que es ser objeto de un reportaje. Hice mi primera entrevista a los 19 años y, aunque he mejorado un poco al hablar con los periodistas, la gente me dice que todavía no tengo un talento natural. En los últimos 15 años, he visto cómo las noticias han responsabilizado a Facebook cuando cometimos errores. Esto puede ser incómodo, pero como a menudo les digo a los empleados de Facebook, este tipo de escrutinio es importante: Facebook es parte de la vida de muchas personas y tenemos la responsabilidad de aceptar las críticas de buena fe y usarlas para mejorar. Los periódicos han cubierto historias importantes que han cambiado la forma en que operamos y, en última instancia, eso es mejor no sólo para nuestra empresa, sino también para la sociedad.