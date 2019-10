“La gente se preocupa, y yo también me preocupo profundamente por la erosión de la verdad”, dijo Mark Zuckerberg a The Washington Post este jueves, en el marco de una entrevista que tuvo con el medio, antes de ofrecer un discurso en la Universidad de Georgetown. Y añadió: "Al mismo tiempo, no creo que las personas quieran vivir en un mundo donde solo se puede decir cosas que las compañías tecnológicas deciden que son 100 por ciento verdaderas. Y creo que esas tensiones son algo con lo que tenemos que vivir ”.