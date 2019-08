La prensa escrita no se quedó fuera: fue acosada, vilipendiada y sometida, como ejemplifica el fallido entierro del Diario de la Marina presidido por Raúl Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana, que pretendía representar el fin de la prensa independiente cubana, un fracaso más de la dictadura castrista, como demuestra el joven periodista libre Luis Felipe Rojas Rosabal al describir brillantemente el doble compromiso de los informadores cubanos: "Ese doble papel que afrontan los periodistas independientes en Cuba, reportar y enfrentar el régimen, lo que no te aparta jamás de ser un activista de derechos humanos, es algo que no se entiende bien en el mundo libre, pero no hay un solo periodista independiente dentro de un régimen dictatorial que al intentar ejercer como ciudadano, no termine siendo un activista de su propia causa".