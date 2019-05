Estoy acostumbrado a que las ferias no me inviten. Ignoro la razón o las razones por las cuales prescinden de mí en sus agendas de escritores visitantes. Es probable que deploren mis ideas políticas, o teman que les monte un escándalo, o simplemente yo les caiga mal, redomadamente mal. Lo cierto es que, como las ferias no me invitan, yo me invito a ellas, y ese era el caso en Bogotá. Cuando he preguntado por qué no me invitan, por qué me humillan con su indiferencia, me escarmientan de esa manera, me dicen: porque tienen miedo de que hagas una boutade. Yo no sé hacer boutades. Es una palabra demasiado sofisticada para mí. Creo que no me invitan porque las personas que dirigen las ferias de libros y se mueven entre las sombras son, por lo general, de izquierdas, de izquierdas rencorosas, y no me perdonan que yo sea de derechas, de derechas liberales, de derechas liberales y pistoleras.