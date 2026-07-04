¿Y si sí? Juan Gabriel ‘revive’ junto a la Selección Mexicana en emotivo clip viral previo al México vs. Inglaterra

(X @History_LigaMX)

Un video protagonizado por Juan Gabriel y la Selección Mexicana conmueve a la afición en redes sociales.

La pieza, creada con inteligencia artificial y compartida por la cuenta @History_LigaMX en X, sorprende por su calidad cinematográfica y la emotividad con la que fusiona al Divo de Juárez con el sueño mundialista del Tri, en pleno furor previo al duelo ante Inglaterra.

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Juan Gabriel revive en IA para alentar al Tri

En la grabación, Juan Gabriel aparece subiendo las escaleras de un estadio con el icónico traje negro que usó en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

De fondo, la voz de un comentarista crítica: “Para mí esta es la peor selección mexicana, el peor grupo de jugadores en 35 años. En los últimos 35 años no habíamos tenido una selección tan falta de valores”.

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(X @History_LigaMX)

Ya en la cancha, el cantante toma el micrófono y se encuentra frente a los jugadores de la Selección, entre ellos Gilberto Mora, que lo observan emocionados.

La narrativa cambia con la pregunta: “¿Por qué México sí puede ser campeón del mundo?“ y la respuesta: ”¿Es que porque no?, mi sueño es levantar la Copa del Mundo”.

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En ese momento, Juan Gabriel inicia la interpretación del verso “cuando te encontré” de Hasta que te conocí.

La toma se abre para mostrar a todo el equipo atento, seguida de una secuencia de jugadas del Tri y el mensaje final: “¿y si sí?”.

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Este contenido realizado con IA presenta a Juan Gabriel, ataviado con un traje negro y dorado, ascendiendo las escaleras de un estadio. Posteriormente, el artista se ubica en el campo de juego portando un micrófono, frente a un grupo de futbolistas. El video intercala la presencia del cantante con secuencias de jugadas de fútbol protagonizadas por la selección nacional. Una voz en off introduce una crítica sobre el equipo. La pieza concluye con un mensaje que busca infundir esperanza en el contexto deportivo, combinando la música con el ambiente futbolístico de un evento promocional.

Reacciones a favor en redes

La reacción en redes es instantánea. Entre los comentarios destacan elogios como “Te quedó hermoso”.

El usuario Comandante Águila sintetiza el sentir general: “No mames está naquisimo, me encanta”.

El debate sobre el uso de inteligencia artificial para traer de vuelta a íconos de la música nacional se cruza con la emoción de ver a Juan Gabriel alentando a la Selección. Los comentarios se cuentan por miles y el video suma reproducciones en todas las plataformas.

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(X @History_LigaMX)

Por qué ‘Hasta que te conocí’ es la canción de la Selección Mexicana

El tema Hasta que te conocí de Juan Gabriel se consolida como himno no oficial del Tri rumbo al Mundial 2026.

La canción se volvió viral antes del arranque del torneo gracias a un video que presentaba la supuesta convocatoria de la Selección.

El impacto fue tal que la melodía acompañó los partidos, y hasta se utilizó para animar a la afición durante el retraso ante Ecuador por tormenta eléctrica.

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La fuerza de la música y la figura de Juan Gabriel se suman a la narrativa en torno al equipo mexicano, reforzando la identidad del grupo y el anhelo compartido de conquistar la Copa del Mundo.