Zahra Billoo, directora de la filial de San Francisco del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), reconoció, por ejemplo, en noviembre pasado, que "no va a legitimar a un país (Israel) que no creo que tenga derecho a existir". Ella también ha denunciado a líderes musulmanes que se oponen al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS). "No pienso en ellos como mis líderes", dijo Billoo en una reunión en noviembre con el Instituto Ecuménico para la Paz.