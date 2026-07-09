Gobierno Petro puso en duda que a partir de agosto de 2026 los trabajadores puedan cotizar pensión por horas: hay choque con De la Espriella

La Reforma Laboral que entró en vigor en 2025 le devolvió derechos a diez millones de empleados - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El posible uso del trabajo por horas en Colombia como vía de contratación y cotización abrió un choque entre el entorno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre el alcance de la Reforma Laboral que entró en vigor en 2025.

Ahora existe una disputa sobre la interpretación de esa ley. Por ejemplo, el abogado Charles Chapman López, integrante del equipo de empalme laboral del presidente electo, sostiene que la nueva ley dejó bases para reglamentar esquemas de cotización por horas o a tiempo parcial mediante decretos del gobierno entrante, mientras Sanguino rechazó esa interpretación y afirmó que la norma no autorizó el trabajo por horas, sino una cotización parcial por semanas que el Ministerio ya reglamentó para los trabajadores que ganan menos del salario mínimo ($2.000.000) o laboran menos de un mes.

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La posibilidad fue planteada como parte de un paquete de decretos que el nuevo gobierno podría expedir al llegar a la Casa de Nariño. Según Chapman López, la base estaría en varios artículos aprobados por el Congreso de la República dentro de la Reforma Laboral.

Charles Chapman López, abogado laboralista, es miembro del Comité Jurídico de Acrip Región Central - crédito charleschapmanlopez/X

Chapman, miembro del Comité Jurídico de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) Región Central, afirmó que el asunto ya pasó a revisión del equipo de empalme. “Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme. Lo bueno es que hay oportunidades en la ley laboral para hacerlo. Hay una norma para independientes, otra para microempresas y otra para contratos especiales”, dijo a Valora Analitik.

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Dicho planteamiento no presenta la medida como una norma ya expedida, sino como una opción regulatoria que el gobierno entrante podría activar. En esa línea, también sostuvo que durante el debate de la reforma en el Congreso quedaron “unas ventanas” para que en Colombia se pueda cotizar por horas.

Cómo funcionaría la cotización parcial según la reforma laboral

De acuerdo con lo explicado por el abogado, la reforma señala que, para microempresas y hogares, se podrán hacer pagos a la seguridad social a tiempo parcial. Esos aportes, de todos modos, deberán computarse en semanas al cierre de cada mes.

Con la Reforma Laboral se mejoró el salario de más de diez millones de trabajadores en Colombia - crédito Colprensa

Además, detalló que la norma también fija exigencias formales para aplicar ese esquema. Entre ellas figuran:

Formalización de la existencia y representación legal ante la Cámara de Comercio del municipio respectivo.

Creación de libros de contabilidad con ingresos y gastos.

Registro interno de los contratos laborales suscritos.

La reforma añade un límite expreso: esos aportes no aplican cuando se trate de actividades a tiempo completo. La vigilancia de ese punto quedaría en manos de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (Ugpp). El articulado también indica que microempresas, hogares e independientes podrán hacer cotizaciones proporcionales de acuerdo con sus ingresos mensuales, incluso si están por debajo del salario mínimo. Ese punto es uno de los apoyos legales que Chapman menciona para defender una futura reglamentación.

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Como ejemplo, el abogado puso el caso de una empleada que hace aseo por días en casas. Según su explicación, esa persona podría cotizar a salud y pensión por días, con acceso a seguridad social y bajo un esquema que, a su juicio, impulsaría la formalización de ese tipo de trabajo.

Disputa sobre el alcance de la ley

La reacción del Gobierno de Gustavo Petro fue inmediata. Antonio Sanguino respondió por medio de X con una acusación directa contra la idea de abrir paso a ese modelo por decreto.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que la reglamentación de la Reforma Laboral ya esxiste - crédito @AntonioSanguino/X

“No permitiremos que impongan la esclavitud laboral del siglo XXI. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo intentarán hacer realidad el viejo sueño de Uribe: imponer el trabajo por horas y la cotización por horas en Colombia. Con las y los trabajadores los vamos a detener”, escribió el ministro.

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Sostuvo que el modelo laboral colombiano parte de una asimetría entre empleador y trabajador y que por eso el derecho laboral protege de manera especial a la parte más débil de esa relación. Desde esa premisa, negó que la reforma haya dejado aval al trabajo por horas.

“Cuidado con el engaño. La Reforma Laboral no aprobó el trabajo por horas ni la cotización por horas. Esa es una bandera que el nuevo gobierno intentará imponer por decreto que detendremos con las y los trabajadores. La ley únicamente regula la cotización a tiempo parcial, una figura completamente distinta, que opera por semanas y no convierte la hora en la unidad de contratación ni de cotización”, señaló el funcionario.

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Asimismo, afirmó que esa cotización parcial ya quedó reglamentada por el actual Ministerio del Trabajo. Su explicación incluyó sectores y perfiles cubiertos por esos decretos.

“No mientan. Este Ministerio del Trabajo del presidente Gustavo Petro ya reglamentó la cotización parcial al Sistema de Seguridad Social para trabajadores que laboran menos de un mes o cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo. Lo hicimos mediante los decretos reglamentarios para artistas, deportistas, trabajadoras domésticas, personas que trabajan mediante plataformas digitales, periodistas y otros sectores”, agregó Sanguino.