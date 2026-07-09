Denuncian abandono institucional en el Sumapaz: mujeres rurales completan dos años sin buses del cuidado del distrito

El Bus del Cuidado Rural sigue inoperante en Sumapaz, según la denuncia contra la administración de Carlos Fernando Galán y la Secretaría Distrital de la Mujer - crédito Ruta 46 Colombia/YouTube

La localidad rural de Sumapaz lleva más de dos años sin atención por parte del distrito en materia de cuidado, según denunció la concejala del Pacto Histórico de Bogotá, Heidy Sánchez.

La cabildante expuso a través de sus redes sociales que, pese a los reiterados anuncios de la administración de Carlos Fernando Galán y de la Secretaría Distrital de la Mujer, el Bus del Cuidado Rural permanece inoperante en la zona más extensa y alejada de la capital, privando a sus mujeres y habitantes del acceso a servicios fundamentales.

“Hoy, dos años y tres meses después de que este servicio dejó de operar en la localidad, debemos denunciar que la Secretaría de la Mujer ha decidido, de manera consciente, mantener a Sumapaz sin esta estrategia de cuidado, incumpliendo incluso el cronograma que ella misma había presentado para restablecer su funcionamiento”, afirmó la concejala.

PUBLICIDAD

¿Qué son los Buses del Cuidado y quién los administra?

Los Buses del Cuidado son una versión móvil de las Manzanas del Cuidado, estrategia pionera de la Secretaría Distrital de la Mujer que busca acercar servicios gratuitos de formación, asesoría, bienestar y recreación a zonas rurales y urbanas apartadas de Bogotá. Estos vehículos están totalmente equipados para que las mujeres cuidadoras puedan estudiar, descansar, ejercitarse, recibir orientación jurídica y psicológica, o emprender, mientras las personas bajo su cuidado —niños, mayores o personas con discapacidad— acceden a actividades para su autonomía y desarrollo.

Los Buses del Cuidado acercan servicios gratuitos de formación, asesoría, bienestar y recreación a zonas rurales y urbanas apartadas de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá/Secretaría de la Mujer

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de la concejala Sánchez, desde el 30 de abril de 2024 el Bus del Cuidado dejó de operar en Sumapaz por la finalización del contrato con la empresa encargada. En ese momento, la entidad de la Mujer informó que abriría un nuevo proceso de contratación para garantizar la continuidad. Un año después, en junio de 2025, la cabildante reiteró la alerta ante la persistencia de la suspensión, que afectaba especialmente a localidades como Sumapaz, completamente desprovistas de esta oferta institucional.

PUBLICIDAD

Durante el debate presupuestal a finales de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer aseguró que el proceso contractual había culminado y que el Bus del Cuidado retomaría su funcionamiento, pero la información más reciente de la entidad indica que la implementación en Sumapaz “se encuentra en etapa de evaluación, según las dinámicas propias de los territorios rurales”. Esta respuesta, según la denuncia, evidenció que el servicio sigue sin operar y que las mujeres de la localidad continúan esperando un restablecimiento que no llega.

El cronograma oficial presentado por la secretaría contemplaba tres acciones: primero, un conversatorio con el Consejo de Mujeres de Sumapaz en julio de 2025 para recoger propuestas sobre la ubicación del bus; segundo, la socialización de la ubicación definitiva en diciembre de 2025; y tercero, la puesta en funcionamiento del Bus del Cuidado entre enero y mayo de 2026.

PUBLICIDAD

El Bus del Cuidado dejó de operar en Sumapaz el 30 de abril de 2024 por la finalización del contrato con la empresa encargada - crédito Alcaldía de Bogotá/Secretaría de la Mujer

No obstante, la revisión de los ciclos de operación evidencia que ni en el ciclo 6 (noviembre de 2025 a febrero de 2026) ni en el ciclo 7 (marzo a junio de 2026) se contempló la prestación del servicio en Sumapaz.

La situación generó incertidumbre y malestar, pues la suspensión del Bus del Cuidado Rural priva a las mujeres de Sumapaz —quienes enfrentan mayores barreras geográficas y de acceso— de los derechos y servicios que sí reciben habitantes de otras zonas de Bogotá. Sánchez recalcó que el distrito ha incumplido el cronograma y los compromisos adquiridos, y que la Secretaría de la Mujer debe restablecer de inmediato el funcionamiento del bus en la zona rural.

PUBLICIDAD

“Las mujeres cuidadoras de Sumapaz no pueden seguir siendo relegadas por razones administrativas o falta de voluntad. El distrito debe garantizar que las políticas públicas de cuidado lleguen con equidad a todos los territorios, sin importar su condición urbana o rural”, enfatizó la concejala del Pacto Histórico.

Heidy Sánchez denunció que Sumapaz lleva más de dos años sin atención del distrito en materia de cuidado - crédito Heidy Sánchez/X