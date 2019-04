"Haftar no habría podido consolidar su poder interno sin apoyo externo —dijo Al-Shadeedi—. La comunidad internacional ahora está dividida entre los países partidarios de Haftar, que son los Emiratos Árabes, Egipto, Francia y, en menor medida, Arabia Saudita y Rusia; y aquellos que lo toleran o no están dispuestos a impedir que consolide su autoridad en toda Libia. Solo Qatar y Turquía siguen oponiéndose a Haftar, pero no tienen tanto poder como las otras naciones involucradas en el conflicto".