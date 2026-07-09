México

Reporteros irrumpen en la Fiscalía de Guerrero para pedir justicia por el asesinato del activista Alex Serna

Exigieron que las investigaciones en el caso avancen y brinden protección a periodistas en la región

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El periodista compartía denuncias sobre el municipio donde residía y analizaba el contexto del país hasta antes de desaparecer. Crédito: Facebook - Alex Serna
El periodista compartía denuncias sobre el municipio donde residía y analizaba el contexto del país hasta antes de desaparecer. Crédito: Facebook - Alex Serna

Un grupo de periodistas y reporteros de distintos medios de Chilpancingo en el estado de Guerrero irrumpieron este 9 de julio en un evento institucional dentro de la Fiscalía General del estado para exigir justicia en el caso de Alex Serna, periodista y activista ambiental desaparecido y asesinado.

Durante la celebración de la entrega de resultados del programa federal “Sí al desarme, sí a la paz”, reporteros interrumpieron con letreros que tenían leyendas como “Justicia para Alex” y consignas de “Libertad, a la prensa libertad”. Los manifestantes se agruparon frente al escenario que estaba destinado para los funcionarios de la fiscalía y desde ahí emitieron un posicionamiento sobre el caso.

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Alrededor de mediodía, tomaron el micrófono y exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado y a las autoridades municipales de Zihuatanejo, que esclarezcan los hechos sobre la desaparición y posterior asesinato de Alex Serna, quien se dedicaba a investigar temas sobre daños ambientales y corrupción en su comunidad.

La desaparición de Alex Serna fue reportada el 20 de junio, luego de visitar las inmediaciones de una empresa deshidratadora en la comunidad de La Saladita, en el municipio de Zihuatanejo, que estaba denunciando por operar sin permisos y contaminar el agua de la zona. Dos días después de su desaparición, su cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Petatlán.

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“Antes de su desaparición, el comunicador había denunciado amenzasa de muerte a través de su perfil de Facebook. Estos antecedentes obligan a las autoridades a actuar con seriedad, diligencia y medidas efectivas para proteger su integridad, sin embargo, hoy la violencia terminó arrebatándole la vida”, fue parte del posicionamiento de los reporteros desde la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de acuerdo a un video del medio local El Sur de Guerrero.

Alex Serna desapareció el mismo día que denunció por contaminación una empresa deshidratadora

El periodista y activista ambiental Alex Serna fue hallado sin vida el 4 de julio en Guerrero. Su familia lo reportó como desaparecido desde el 20 de junio, pero su cuerpo permaneció en el Servicio Médico Forense hasta su identificación.

Serna, originario de Zihuatanejo, se dedicaba a documentar y denunciar daños ambientales y actos de corrupción en la Costa Grande de Guerrero. Meses antes de su desaparición, denunció amenazas por su labor, pero continuó difundiendo información. Su último video, publicado el día de su desaparición, era la primera parte de una investigación que desarrollaba desde 2024.

Entre sus denuncias más recientes destacó el caso de la empresa Sunsets Tropicales de México, dedicada a la deshidratación de mangos. Serna acusó a la empresa de operar sin permisos ambientales ni concesiones de agua, además de contaminar recursos naturales y poner en riesgo a la comunidad. Documentó el uso de químicos en la deshidratación de la fruta y la falta de autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua.

Alex Serna
Captura de pantalla del Facebook de Alex Serna

Otra denuncia relevante fue contra la Secretaría de Marina, por la remodelación del muelle de Zihuatanejo. Según Serna, la obra se realizaba sin los estudios de impacto ambiental necesarios y respondía a intereses de grupos políticos locales. El activista también señaló otros proyectos en la zona que, según sus investigaciones, beneficiaban a familiares y allegados de líderes políticos y sindicales, sin cumplir con los permisos federales requeridos.

La muerte de Alex Serna ha puesto bajo escrutinio a autoridades, políticos, la Marina y empresas por su posible relación con las denuncias ambientales en Guerrero, resaltando la vulnerabilidad de quienes defienden el medio ambiente en el país. Por ello, los periodistas de la región se manifestaron y exigieron justicia.

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