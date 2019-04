Por su parte, la filósofa Hannah Arendt consideró que "la desobediencia civil surge cuando un significativo número de ciudadanos ha llegado a convencerse, o bien de que ya no funcionan los canales normales y de que sus quejas ya no serán oídas, o no darán lugar a acciones ulteriores, o bien, que por el contrario el gobierno está a punto de cambiar, y se ha embarcado y persiste en modos cuya legalidad y constitucionalidad quedan abiertas a grandes dudas."