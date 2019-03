Actualmente, el número de lo que se dice que son miembros de Daesh que han sido arrestados en Siria ha llegado a unos 30.000 combatientes. No obstante, el número de personas que se unieron al grupo terrorista durante la guerra siria se estima en más de 60.000 según una estimación basada en el número de detenidos que dejaron diferentes partes de Siria después del lanzamiento de los ataques de la coalición internacional contra ellos el verano pasado. Informes de las agencias de seguridad regionales indican que los combatientes terroristas de Daesh abatidos no excede el número de 10.000, en consecuencia, y más allá del medio millón de muertos en la guerra civil siria que registra la ONU, los números no cierran en materia de terroristas detenidos y abatidos en relación a la tropa del Daesh que combatió en Siria.