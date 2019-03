Fuentes egipcias han confirmado a la prensa que no aceptaran reiniciar el diálogo con Hamas si antes no se firma un acuerdo en que se señale claramente que la apertura de los pasos fronterizos será utilizada "unicamente y sin excepción alguna para el ingreso de alimentos y medicamentos al enclave". Los terroristas han respondido a El Cairo con amenazas de acciones violentas indicando que derramaran sangre a gran escala si el gobierno de Al-Sisi no permite que los túneles sean abiertos a todas las necesidades de Hamas.