La Asamblea Nacional reconoce a Juan Guaidó solo como Presidente de la Asamblea, pero no lo reconoce ni lo deja actuar como "Presidente Encargado de la República" o sea como Jefe del Estado y del Poder Ejecutivo. Para eso ha impuesto en los artículos 7, 25 y 26 del denominado "Estatuto para la transición a la Democracia", que asumirá el Presidente Encargado y habrá gobierno de transición solo "una vez cesada la usurpación de la Presidencia de la Republica de Venezuela por Nicolás Maduro Moros". De manera que si Maduro no se va no hay Presidente Encargado ni gobierno de transición.