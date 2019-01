Insisten en ver a Bolivia fuera del grupo de dictaduras y porfían el electoralismo manipulado de Evo Morales. Igual que en Venezuela y Nicaragua, con falsificaciones, crímenes y masacres Morales liquidó la República y la suplantó por un estado plurinacional imponiendo su constitución, que incumple al desconocer el referéndum de 21 de Febrero de 2016 (21F) que le dijo NO más reelección. Es candidato porque tribunales bajo su control le permiten reelección indefinida como "su derecho humano". Presos políticos, mas de 20 masacres, mas de 1.200 exiliados, huelgas de hambre, denuncias en La Haya, la CIDH, la OEA y mas, aún no logran señale al Morales dictador, como no lo hicieron oportunamente con Castro en Cuba, Chávez y Maduro en Venezuela, ni Ortega en Nicaragua.