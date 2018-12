Si nos movemos de Latinoamérica a Europa se revela otro de los síntomas de esta democracia enfermiza: la nostalgia. El informe The Future of the Past, asegura que la mayoría de los europeos podrían clasificarse como nostálgicos. El 67% de los encuestados piensan que el mundo era mejor antes. El perfil mayoritario de estos nostálgicos son hombres, desempleados, con problemas económicos y los que se identifican con la clase trabajadora.