En el marco de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en la que España es Observador Permanente, no existe duda sobre la condición de dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, porque sus regímenes no cumplen ninguno de los elementos esenciales de la democracia: no hay respeto a la libertad ni a los derechos fundamentales con persecución política judicializada, presos y exiliados políticos, represiones sangrientas, masacres y torturas; no existe estado de derecho; no hay división ni independencia de poderes; no existe la posibilidad de elecciones libres ni justas; y no hay libre organización política y no hay libertad de prensa.