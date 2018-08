En Bolivia no hay Estado, no existen instituciones, no hay derecho ni justicia, no existen los frenos y contrapesos del sistema presidencialista. Para recuperar la democracia hay que entender que se trata de la libertad de los bolivianos y de la independencia de la Patria. Es necesario discutir bases que construyan la Bolivia de la post dictadura castrochavista como una "República parlamentaria federal".