No me canso -siempre que escribo o hablo- de mantener fresca la memoria, porque sería imperdonable que no recordemos qué y quiénes nos trajeron hasta esta malaventura, como tampoco me guardo para mí identificar a esos que, hoy agarrándose de la oportunidad y de lo que podemos considerar la toma del testigo, hacen todo lo posible para que la tiranía siga y con ella sus cómodas posiciones como "opositores" bien remunerados…