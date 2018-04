Es cierto que estas capacidades pueden haberse degradado con los ataques del viernes por la noche, pero aún existen y pueden volver a usarse. No hay ninguna razón para que Assad no lo haga nuevamente. Casi todo lo relacionado con los ataques liderados por los EEUU fue diseñado para decirle a él y a sus patrocinadores que no tiene nada de qué preocuparse.