Las altas temperaturas provocan hipertermia y fallas multiorgánicas en los reptiles debido a su condición ectotérmica (CAR)

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Las altas temperaturas por fenómeno El Niño pueden alterar el comportamiento de las serpientes y otros reptiles, que salen de sus refugios para buscar humedad o espacios más frescos.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) alertó que esa situación puede aumentar los avistamientos en áreas residenciales de municipios afectados por una radiación solar prolongada.

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Las olas de calor someten a estos animales a estrés térmico y elevan la energía que necesitan incluso cuando permanecen en reposo. Si la temperatura ambiental supera el límite que toleran y no encuentran refugio o agua a tiempo, pueden sufrir hipertermia, un cuadro que puede causar fallas multiorgánicas.

La presencia de serpientes, babillas o caimanes en viviendas y condominios suburbanos responde a su búsqueda de condiciones que les permitan regular su temperatura corporal. La CAR pidió no atacar a los animales, mantener distancia y avisar a las autoridades competentes para que personal capacitado intervenga.

El fenómeno de El Niño incrementa el riesgo de aparición de serpientes y reptiles en zonas residenciales de Cundinamarca (CAR)

Los reptiles son animales ectotérmicos: no tienen mecanismos internos para enfriarse, como el sudor o el jadeo. Su temperatura corporal y la activación de su metabolismo dependen del calor del entorno.

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Cuando el ambiente registra temperaturas superiores a las habituales, estos animales pueden abandonar sus escondites. La búsqueda de sitios húmedos o frescos explica que lleguen a espacios donde suelen tener contacto con personas.

La directora regional Alto Magdalena de la CAR, Camila Velásquez, pidió a los habitantes de conjuntos residenciales comprender las causas de estos desplazamientos y actuar con prudencia frente a cualquier hallazgo.

“No debemos hacerles daño”, explicó Velásquez desde la autoridad ambiental. La funcionaria señaló que estos ejemplares forman parte de la fauna silvestre y que, por lo general, no atacan a menos que se sientan amenazados.

La directora regional agregó ante la entidad que el miedo ante la aparición de una serpiente en una casa puede poner en alerta a los residentes. Aun así, recomendó alejarse, conservar la calma y reportar la situación a la línea de fauna, a los Bomberos o a la Policía Nacional.

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Por su parte, el director de la CAR señaló que ante las altas temperaturas, “podrían aumentar el avistamiento de serpientes y otros reptiles en zonas residenciales. Estos animales buscan refugios frescos y fuentes de agua para regular su temperatura”.

Función de la fauna silvestre

Las serpientes regulan las poblaciones de pequeños roedores y mamíferos, lo que ayuda a evitar que estos animales se conviertan en plagas. También son alimento de aves rapaces y de otras especies silvestres.

“Sirven de alimento para aves rapaces”, afirmó Camila Velásquez. La funcionaria remarcó ante la CAR que su presencia cumple una función dentro de los ecosistemas, incluso cuando aparecen en lugares cercanos a zonas habitadas.

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La recomendación para las comunidades es no intentar atraparlas ni matarlas. El contacto directo puede aumentar el riesgo tanto para las personas como para el animal, que puede reaccionar si percibe una amenaza.

La entidad ambiental habilitó la línea 3165244031 para reportar avistamientos de serpientes y otros animales silvestres que se encuentren en riesgo. El canal funciona las 24 horas, los siete días de la semana.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca recomienda conservar la calma y evitar agresiones ante la presencia de fauna silvestre (CAR)

¿Qué hacer ante una mordedura de serpiente?

No todas las serpientes son venenosas, pero cualquier mordedura requiere atención médica inmediata. La persona afectada debe mantener la calma y acudir al centro asistencial más cercano.

También se debe anotar la hora en la que ocurrió el ataque. Ese dato puede servir al personal médico durante la valoración y la definición del tratamiento.

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La extremidad afectada debe inmovilizarse como si tuviera una fractura. La recomendación es mantenerla a la altura del corazón o por debajo, sin elevarla.

Las personas deben retirar anillos, relojes, pulseras y otros accesorios que puedan ejercer presión sobre la zona. La inflamación puede dificultar su retiro más adelante.

Si las condiciones permiten hacerlo sin riesgo, se puede tomar una fotografía del ejemplar desde una distancia segura. La imagen puede ayudar a los médicos a identificar la especie, pero no se debe intentar acercarse, capturarla o eliminarla.

La CAR indicó que no se deben aplicar torniquetes, hielo ni sustancias sobre la herida. Tampoco se deben realizar cortes ni tratar de extraer el veneno con la boca.

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La succión del veneno es un procedimiento peligroso que no reduce la cantidad inoculada. La persona lesionada tampoco debe automedicarse, ya que solo el personal médico puede determinar si necesita suero antiofídico.