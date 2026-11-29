El Servicio Meteorológico Nacional confirma que la tormenta se convierte en vaguada este domingo y se desplaza hacia el oriente del país y el Golfo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 se debilita este domingo 29 de noviembre, pero sus efectos continúan sobre el centro y oriente del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activo el riesgo de nieve o aguanieve en zonas de montaña de tres estados, heladas en más de 15 entidades y la entrada del frente frío número 9 por el norte y noreste de México.

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Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche registran lluvias fuertes este domingo, mientras Yucatán y Quintana Roo encabezan las precipitaciones más intensas del día con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Pese al debilitamiento de la tormenta invernal, el frente frío número 9 ingresa hoy por el norte y noreste, lo que mantiene las bajas temperaturas y el riesgo de heladas. Crédito: Facebook/Protección Civil Nuevo León

Las condiciones más extremas de frío se concentran en las sierras de Chihuahua y Durango, con temperaturas de entre -10 y -5 grados Celsius y heladas confirmadas.

Nieve posible este domingo en Estado de México, Puebla y Veracruz

El SMN mantiene probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante las primeras horas del día en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Estado de México, Puebla y Veracruz.

El fenómeno no se descarta en zonas altas del Ajusco y Cuajimalpa, en la Ciudad de México, si las temperaturas nocturnas continúan a la baja.

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El SMN mantiene probabilidad de nieve o aguanieve este domingo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Estado de México, Puebla y Veracruz. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El cerro Jocotitlán, en el Estado de México, registra los primeros copos de nieve de la temporada, con temperaturas de entre -2 y -5 grados en las comunidades cercanas.

El Nevado de Colima tiene nieve acumulada en las últimas horas desde los 3,500 metros sobre el nivel del mar.

La diferencia con días anteriores es clara: el pronóstico del SMN retiró a la Ciudad de México de la lista de entidades con riesgo de nieve para este domingo y lo concentra en esas tres entidades serranas.

Chihuahua y Durango tienen las temperaturas más bajas del país este domingo

Las sierras de Chihuahua y Durango registran entre -10 y -5 grados Celsius con heladas, las mínimas más extremas del evento.

En un segundo bloque, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla tienen mínimas de entre -5 y 0 grados con heladas en sus zonas de montaña.

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Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla tienen mínimas de entre -5 y 0 grados con heladas en sus zonas de montaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca completan el mapa con temperaturas de entre 0 y 5 grados y posibles heladas en sus partes altas.

En la Ciudad de México se esperan mínimas de entre 7 y 9 grados y máximas de 16 a 18 grados. En Toluca el termómetro podría bajar hasta los 3 grados.

Las alertas máximas del SMN permanecen activas este domingo para Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Las lluvias se desplazan al sureste este domingo 29 de noviembre

Yucatán y el norte de Quintana Roo registran las precipitaciones más intensas de la jornada, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche tienen lluvias de entre 25 y 50 milímetros con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves. Veracruz y Chiapas reciben chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

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Veracruz y Chiapas reciben chubascos de entre 5 y 25 milímetros este domingo; Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos tienen lluvias aisladas menores a 5 milímetros. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos tienen lluvias aisladas menores a 5 milímetros.

Conagua advierte que las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo, descargas eléctricas y rachas de viento que elevan el riesgo de crecidas en ríos y arroyos.

El frente frío 9 entra hoy y el 10 ya está en el radar

El frente frío número 9 ingresa este domingo por el norte y noreste de México, con efectos iniciales sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

El sistema reforzará las bajas temperaturas en esas regiones durante la madrugada del lunes 30 de noviembre.

El SMN ya tiene en el radar al frente frío número 10, que amenaza el noroeste con lluvias de hasta 150 milímetros en regiones de Sonora y Chihuahua.

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Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tienen vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora con tendencia a disminuir conforme avance la tarde. (Cuartoscuro)

El pronóstico extendido a 96 horas cubre el periodo del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2026.

Para el lunes 30, las temperaturas de entre -10 y -5 grados se mantienen en las sierras de Chihuahua y Durango. Las mínimas de -5 a 0 grados con heladas abarcan Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. El pronóstico del lunes ya no contempla nieve en Estado de México, Puebla ni Veracruz.

Recomendaciones de la CONAGUA

Conagua recomienda no exponerse a la intemperie entre la madrugada y el mediodía en zonas de montaña.

En comunidades rurales del norte y la sierra, proteger al ganado es prioritario ante las heladas activas.

Las personas en zonas con lluvia deben alejarse de barrancas, ríos y laderas por el riesgo de inundaciones y deslaves.

El frío extremo en las sierras de Chihuahua y Durango representa riesgo real de hipotermia; Conagua recomienda no salir a la intemperie durante la madrugada y la mañana. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El frío extremo representa riesgo de hipotermia en personas mayores, niños y quienes trabajan a la intemperie en regiones con temperaturas bajo cero.