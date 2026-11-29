El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay entregó detalles sobre las pistas tecnológicas que permitieron identificar a los implicados en el secuestro del Éxito. (Montaje Johan Largo/Infobae Colombia - Presidencia/Captura de video-Alcaldía de Cartagena)

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reveló nuevos detalles sobre la investigación del secuestro masivo ocurrido en el almacén Éxito del centro comercial La Castellana, que terminó con la liberación de todos los rehenes, la muerte de uno de los presuntos responsables y la captura de otros dos hombres.

En entrevista con El Tiempo, el mandatario explicó que las cámaras de seguridad y las herramientas tecnológicas fueron determinantes para identificar a los participantes del asalto. Los investigadores analizaron las placas de los vehículos utilizados y las imágenes disponibles, además de examinar el comportamiento de los hombres que permanecieron dentro del establecimiento.

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“La tecnología jugó un papel fundamental, identificando las placas de los carros e identificando los rostros de los implicados”, afirmó Turbay.

El uso de pasamontañas llamó la atención de los investigadores

Uno de los aspectos que analizaron las autoridades fue que los responsables permanecieron con antifaces, pasamontañas y overoles negros durante el desarrollo del secuestro. Para los investigadores, esta conducta podía indicar que buscaban evitar que alguien reconociera sus identidades.

El alcalde explicó que esa característica llevó a considerar la posibilidad de que los implicados llevaran una vida cotidiana que no querían relacionar con sus actividades criminales.

“Lo que terminó indicando a los investigadores es que son personas que no querían ser reconocidas y que posiblemente tenían una doble vida”, señaló.

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Según Turbay, esa hipótesis apuntaba a que los hombres podían desenvolverse normalmente en la sociedad sin que las personas de su entorno conocieran su presunta participación en el asalto.

Los secuestradores mantuvieron sus rostros cubiertos durante el asalto para evitar ser reconocidos. (captura de video Noticias Caracol)

Testimonios revelaron la presencia de dos personas que no habían visto durante el día

Otra de las pistas mencionadas por el alcalde surgió de los relatos de las personas que permanecieron retenidas dentro del almacén. Según explicó, cuando se acercaba el momento del rescate, algunos rehenes advirtieron la presencia de dos personas que no habían visto durante las horas anteriores.

“Cuando se acerca la hora del rescate, los retenidos cuentan que se aparecieron dos personas que no habían visto en todo el día y supusieron que eran otros rehenes que estaban escondidos”, relató.

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Este testimonio hace parte de los elementos que deben ser examinados para establecer quiénes estuvieron dentro del establecimiento y cuál fue su participación en los hechos.

Turbay también se refirió a la vinculación de Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, quien murió durante el enfrentamiento con los integrantes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes).

El mandatario sostuvo que el hombre habría participado inicialmente en el plan para hurtar un vehículo de transporte de valores y posteriormente habría liderado la acción dentro del centro comercial.

“Inicialmente en busca de un hurto a un carro de valores y, después, estuvo dentro del centro comercial liderando la acción. Eso está corroborado”, afirmó.

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Dumek Turbay pidió profundizar en las investigaciones para esclarecer la participación de los señalados en el secuestro. (Colprensa)

Fiscalía deberá profundizar en la participación de los implicados

Frente a los cuestionamientos de los familiares del hombre que murió durante el operativo, el alcalde pidió que las autoridades judiciales avancen en el esclarecimiento de lo ocurrido y entreguen respuestas a sus allegados.

“Hemos pedido a la Fiscalía que cuanto antes haga la profundización en esas investigaciones y se le pueda dar respuesta cuanto antes a la esposa, que hoy vive ese dolor”, manifestó.

Turbay también expresó respeto por la situación que atraviesa la familia, pero insistió en que, según los elementos que conoce de la investigación, existe evidencia de su participación en el secuestro.

Muñetón Zapata murió durante el intercambio de disparos con los integrantes del Copes, enfrentamiento en el que también resultó herido en un brazo el comandante de esa unidad, un coronel.

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Así ocurrió el secuestro en el Éxito de La Castellana

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por el diario, el secuestro comenzó el martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres intentó cometer un hurto a un vehículo de transporte de valores. La presencia de la Policía alteró sus planes y algunos de los implicados escaparon en un automóvil, mientras los demás ingresaron al almacén y tomaron como rehenes a quienes se encontraban allí.

Durante la mañana, los responsables liberaron a 11 personas y entregaron un panfleto con exigencias económicas. Solicitaron 7.000 millones de pesos y camionetas de alta gama para abandonar el lugar.

Hacia las 2:30 de la tarde se produjo otra liberación, entre cuyos beneficiarios estaba Julia Suárez, una mujer de 76 años que padecía artrosis y necesitaba medicamentos. Los testimonios de las personas que salieron permitieron a las autoridades conocer detalles de lo que sucedía dentro del establecimiento.

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Mientras avanzaban las negociaciones, una oficial del Gaula lideró el diálogo con los secuestradores. Paralelamente, equipos especializados de la Policía y el Ejército utilizaron cámaras instaladas en drones y herramientas de inteligencia para identificar las ubicaciones y los movimientos de quienes permanecían dentro del almacén.

Después de aproximadamente 17 horas de secuestro, los integrantes del Copes ejecutaron el operativo de rescate durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. La intervención permitió liberar a los rehenes, recuperar el establecimiento y reducir a los responsables.

Además del hombre que murió durante el enfrentamiento, otros dos presuntos participantes fueron capturados. Ambos, procedentes de Antioquia, quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por su presunta participación en los hechos.

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