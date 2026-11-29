Varios agentes de policía ingresan al acceso de un establecimiento comercial con persianas metálicas. Los uniformados avanzan agachados y pecho a tierra por el suelo del recinto mientras uno de ellos empuña un arma de fuego corta orientada hacia el interior y logran rescatar a una mujer de 76 años de edad (Policía Nacional de Colombia)

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El secuestro de 87 personas en un almacén Éxito de Cartagena, ocurrido el 24 y 25 de noviembre de 2026, terminó tras una operación de la Policía Nacional que dejó a todos los rehenes en libertad. De acuerdo con las autoridades, 11 personas salieron durante las gestiones de diálogo y 76 fueron rescatadas en la intervención final; dos presuntos responsables fueron capturados y otro fue abatido.

El caso ocurrió poco después de la apertura del establecimiento, cuando hombres armados retuvieron a trabajadores y clientes, aunque su objetivo era un carro de valores que había estado en el local comercial en las primeras horas de la mañana.

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La emergencia se extendió durante cerca de 17 horas y obligó a desplegar unidades de vigilancia, negociadores del Gaula y comandos especializados en el perímetro del centro comercial.

Cinco días después del hecho, se siguen conociendo detalles de la operación policial en el establecimiento ubicado en el sector de La Castellana de la capital del departamento de Bolívar.

Los hombres armados ingresaron al establecimiento comercial en La Castellana con el propósito de asaltar un carro de valores. (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

En una entrevista con el programa institucional Policía Nacional #EnVivo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz, relató que la alerta inicial llegó directamente a su celular por medio del jefe de seguridad del almacén.

Según explicó, la central de monitoreo había recibido cinco alertas sobre la presencia de personas con armas largas que, en principio, parecían estar cometiendo un hurto.

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Ruiz afirmó que las patrullas más cercanas llegaron al lugar en dos minutos y que él se desplazó con otros uniformados desde una zona próxima. La información disponible entonces era limitada y el operativo se organizó bajo la posibilidad de un enfrentamiento armado.

“Lo primero que uno piensa es que va a haber alguna clase de enfrentamiento o alguna situación especial. Con toda la cautela del caso, lo que hacemos es ubicar la mayor cantidad de personal policial en los ingresos y salidas del centro comercial”, dijo el coronel durante la entrevista.

Los agentes policiales confirmaron el secuestro tras observar por los ventanales a clientes y trabajadores atados con zunchos. (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

El comandante señaló que las primeras verificaciones incluyeron el parqueadero, los vehículos y los accesos del establecimiento. Al observar por los ventanales que varias personas estaban amarradas con zunchos y que los captores cubrían las ventanas con cartulinas, la Policía estableció que enfrentaba un secuestro y no solo un caso de hurto.

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“Lo primero que se trató fue de aislar la zona para, para evitar que pues más gente quedara inmersa en el evento y tomamos el control de los ingresos y salidas. Ahí inmediatamente nos desplazamos por la parte del parqueadero del lugar, pues pensando que de pronto había alguna otra persona y empezamos a identificar cada una de las personas que se movían por allí”, indicó.

Una mujer de 79 años salió por la entrada principal y advirtió a los uniformados sobre las personas que permanecían en el interior. (Policía Nacional de Colombia)

Primer rescate

Cuando los uniformados se aproximaron a la entrada principal, Ruiz y varios policías realizaron una maniobra de arrastre ante la apertura parcial de la reja. En ese momento salió Francisca, una mujer de 79 años que, según el comandante, presentaba signos de angustia y fue llevada de inmediato a un sitio seguro por los agentes.

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“Íbamos a tratar de ingresar cuando sale una señora de avanzada edad. La jalamos porque la vimos con esa cara de angustia. Lo primero que hacemos es tratar de protegerla para sacarla del sitio, que era donde estaba el peligro”, relató Ruiz. Tras ser retirada, la mujer advirtió a los policías que había más personas retenidas dentro del almacén.

Francisca llevaba además un mensaje escrito de los secuestradores. El documento contenía exigencias por $7.000 millones, vehículos blindados para escapar, vías despejadas y otras condiciones que las autoridades recibieron como una confirmación de las pretensiones de los captores.

El comandante precisó que la mujer apenas pudo entregar el papel debido a su estado de afectación. “Ella ni siquiera podía casi hablar. Abrió la mano y entregó la carta”, afirmó Ruiz, quien indicó que informó de inmediato sobre ese documento a los mandos de la institución.

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Los negociadores del Gaula establecieron contacto con los secuestradores mediante mensajes de texto a un número anotado en una cartelera. (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

La negociación por chat

Después de aislar la zona, la Policía solicitó el apoyo de personal especializado en secuestro. Un intendente del Gaula con formación en negociación inició los acercamientos y, posteriormente, se sumaron otros funcionarios con experiencia en el manejo de crisis.

La comunicación con los secuestradores se estableció a través de un número telefónico que fue escrito en una cartelera dentro del establecimiento. Ruiz indicó que los contactos no se realizaron por llamadas, sino mediante mensajes de chat, mientras los negociadores pedían la liberación de personas con enfermedades o de mayor edad.

Durante varias horas, los captores permitieron la salida escalonada de rehenes, principalmente mujeres. “Los familiares nos decían que tenían a su mamá, a su tía o a su hermana con alguna enfermedad. Empezábamos a hablarles y a pedirles un acto de voluntad para que entregaran a esas personas”, explicó el oficial.

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Las autoridades también intentaban establecer cuántas personas permanecían dentro. La información inicial apuntaba a que había entre 40 y 46 trabajadores, pero no se conocía con certeza el número de clientes que había ingresado al almacén al momento de la toma. Esa incertidumbre, según Ruiz, fue uno de los factores que condicionó la planeación.

El desconocimiento del número exacto de clientes dentro del local condicionó la planeación del operativo de rescate. (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

La operación final

Ante la falta de un acuerdo para liberar a la totalidad de los retenidos, la Policía ejecutó la operación final con el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes), el apoyo de las Fuerzas Militares y capacidades aéreas. La intervención permitió rescatar a 76 personas; en total, 87 recuperaron la libertad.

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La acción dejó dos personas capturadas por su presunta participación en el secuestro y una más murió en medio de la respuesta de la Fuerza Pública. Ruiz explicó que el operativo se preparó tras verificar los accesos al inmueble y evaluar el riesgo de que algunos captores se mezclaran con los rehenes tras cambiarse de ropa.

"Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO" señaló el jefe de Estado, luego de que en principio se calificó el operativo de "Filigrana" (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Actuar allí necesitaba una maniobra de mucha precisión. La principal preocupación de todos nosotros era sacar a esas personas con vida y preservar la integridad de quienes estaban adentro”, sostuvo el comandante. También destacó que la llegada de los equipos especializados permitió reforzar la respuesta en un escenario que calificó como inédito.

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Ruiz atribuyó el resultado a la coordinación de las unidades en el terreno, los negociadores, los comandos especiales y el personal de seguridad del establecimiento. “Nada fue improvisado. Se planeó, se verificó cada acceso y se hizo el desgaste necesario. La prioridad fue proteger la vida de los rehenes”, concluyó.