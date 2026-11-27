La Máquina ganó, gustó y goleó en León, 4-0, en el juego de ida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cruz Azul hizo lo más difícil en el juego de ida de los 4tos de Final del Apertura 2026 de la Liga Mx. El campeón no sólo derrotó al Club León, sino que firmó una contundente victoria por goliza en el estadio Nou Camp, 4-0.

La escuadra de Joel Huiqui tiene pie y medio en las semifinales del campeonato aunque no se confía del resultado tras vivir un episodio histórico y doloroso en el torneo Guard1anes 2020 cuando se enfrentaron a Pumas UNAM en la Liguilla.

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Aquella eliminatoria, en la antesala de la gran final, Cruz Azul desperdició una diferencia similar a la que recién consiguió en casa de los Esmeraldas. El 3 de diciembre de aquel año, los cementeros recibieron en la ida a los Pumas UNAM de la UNAM en el estadio Azteca.

La Máquina se impuso 4-0 con doblete de Luis Romo y anotaciones de Roberto Alvarado y Rafael Baca. La serie parecía definida antes de la vuelta en Ciudad Universitaria. Los Felinos necesitaban igualar la eliminatoria para clasificar a la final.

José Paradela marcó doblete contra la Fiera (CRUZ AZUL)

Los universitarios llegaron al segundo duelo con una tarea que nunca antes se había resuelto en una semifinal de la Liga MX: borrar un déficit de cuatro anotaciones, sin embargo el par de goles de Juan Ignacio Dinneno y los tantos de Carlos González y Juan Pablo Vigón, dieron vuelta a la serie dejando fuera de la final al Cruz Azul, con global 4-4.

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Dicha remontada fue calificada por el cronista deportivo, Paco Villa, como la “cruzazuleada más grande” en la historia de los torneos cortos. No obstante, frente al Club León las cosas pintan distintas para la Máquina Cementera.

Los Felinos pasaron a la final con un global de 4-4 en el Guard1anes 2020. Foto: Mexsport

Cruz Azul jugará de local en el estadio Azteca y por quedar en mejor posición que la Fiera, obliga al Club León a venir a ganar en la capital por una diferencia de cinco tantos, pues un eventual 4-0 de los Panzas Verdes le daría el pase a la Máquina por el criterio de desempate.

El 4-0 en Guanajuato igualó la mayor diferencia lograda por la escuadra cementera en un partido de ida en la Liguilla del Futbol Mexicana. El registro previo era el 4-0 frente a Pumas en las semifinales del Guard1anes 2020.

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Cruz Azul goleó a domicilio al Club León y acaricia las semifinales del Apertura 2026

El uruguayo colaboró en la goleada de Cruz Azul en León (CRUZ AZUL)

El campeón mexicano quiere defender su corona a como dé lugar en esta Fase Final. José Paradela abrió el marcador a los 7 minutos en el estadio León. El local no encontró profundidad ni precisión durante la última noche.

Cruz Azul sostuvo la presión sobre la salida rival y aprovechó los espacios que dejó la defensa esmeralda para conseguir el segundo en los botines de Nicolás Ibáñez. La ventaja por 0-2 modificó las necesidades de la serie antes del descanso.

Club León requería descontar en el marcador para recuperar la confianza y seguir en la pelea por una posible voltereta, pero no hubo tal reacción y Cruz Azul encontró margen para administrar la pelota y atacar con transiciones.

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José Paradela volvió a marcar en la parte complementaria. El argentino firmó su doblete a los 65 minutos tras una jugada en la que participó Agustín Palavecino, quien registró dos asistencias en el enfrentamiento.

El cuarto gol llegó al 72′, en una acción fortuita del Toro, Gabriel Fernández, tras rematar dentro del área de Oscar García. El balón cambió de dirección tras una intervención del arquero y terminó al fondo de la red.

Dicho resultado deja a Cruz Azul con una diferencia de cuatro goles y con medio boleto en semifinales. Más allá del marcador, la condición de visitante añade un dato al registro: la Máquina nunca había obtenido una victoria de esa magnitud fuera de casa en un cotejo de ida de la Fase Final,

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¿Cuándo y a qué hora se jugará la vuelta entre Cruz Azul y León?

La Fiera recibirá a la Máquina en el Nou Camp (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llave entre Cruz Azul y Club León concluirá la ronda de 4tos de Final del Apertura 2026 de la Liga Mx. El encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde el emblemático estadio Azteca.

El silbatazo inicial se tiene previsto para las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Cruz Azul es el actual campeón de la Liga Mx y con su reciente triunfo sobre Club León, advierte que no será fácil destronarlo en esta Liguilla del Apertura 2026.