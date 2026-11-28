Durante un trayecto entre Sonora y Culiacán, el "Gallo de Oro" le dijo a “Pacorro” que la sentía cerca; entonces le respondió que no pensara en eso, pero nunca imaginó que esa charla cobraría otra dimensión. (Foto: Facebook)

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La última vez que Francisco “El Gallo” Elizalde vio a su hermano, Valentín se asomó en silencio mientras él permanecía frente a una computadora.

No hubo una despedida larga, una explicación ni una promesa de volver. Horas después, el cantante salió rumbo a Reynosa sin llevarlo consigo, aunque solían acompañarse a cada presentación.

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Valentín Elizalde partió rumbo a su presentación en Reynosa sin el "Gallo" Elizalde, quien solía acompañarlo a cada concierto. (Instagram/ @gallo_elizalde)

A 20 años del asesinato del “Gallo de Oro” tras su último concierto, aquella escena adquirió para Francisco un significado distinto y lo resumió con un sentimiento que todavía pesa en su familia: “Él presentía”.

La despedida silenciosa que cobró otro sentido después de la emboscada

El relato no describió una amenaza concreta ni demostró que Valentín Elizalde conociera el ataque que ocurriría durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Es la interpretación de un hermano que, con el paso de los años, volvió a los últimos minutos que compartieron antes del viaje.

En una entrevista con el programa Hoy, Francisco recordó que esperaba acompañar a Valentín al palenque, como acostumbraban hacerlo, pero esa vez todo ocurrió de manera diferente.

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El cantante se habría asomado para verlo mientras él estaba ocupado, lo miró sin decir nada y se retiró sin avisarle. Cuando Francisco revisó la hora, intentó comunicarse con su hermano para saber cuándo pasaría por él. La respuesta fue breve: “Ya nos fuimos”.

Francisco Elizalde interpreta el último encuentro en silencio con su hermano como una despedida previa a la emboscada de 2006. (Valentín Elizalde)

Años después, al reconstruir ese instante, explicó que ambos tenían una convivencia cercana y que “siempre andaban juntos”, antes de definir la ausencia como una especie de “pacto entre hermanos”.

Con el paso del tiempo, aquel silencio dejó de parecer un gesto cotidiano. Para “El Gallo” Elizalde, fue una despedida que sólo adquirió sentido después de que la noticia de la emboscada sacudiera a toda su familia.

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Antes de Reynosa, Valentín habló con su hermano sobre la muerte

La idea de que el “Gallo de Oro” podía sentirse inquieto antes de su muerte no apareció por primera vez durante el aniversario. Hace unos años, Francisco ya había contado otro episodio que, visto después del crimen, tomó una dimensión dolorosa.

Durante un viaje por carretera entre Sonora y Culiacán , Valentín le habría dicho: “Oye, Pacorro, ¿sabes qué? Ya la siento cerquita” . Francisco en ese entonces intentó tranquilizarlo y le respondió que no pensara en eso.

El hermano del intérprete también recordó la idea original del video de Vencedor . Valentín quería aparecer como un fantasma que acompañaba a otros personajes, inspirado en la película Ghost: la sombra del amor .

El “Gallo” aclaró que no conocía amenazas directas contra su hermano .

Sobre el supuesto papel que recibió durante una presentación, sostuvo que ignoraba su contenido y que solo Valentín, Mario Mendoza y la persona que lo entregó sabrían qué decía.

Durante un viaje entre Sonora y Culiacán, el Gallo de Oro le confesó a su hermano que sentía cerca la muerte. (Foto: Cuartoscuro)

Esas frases regresaron a la familia como ecos de una conversación que entonces pareció pasajera. No prueban que Valentín Elizalde conociera el peligro que lo esperaba en Reynosa, pero quedaron atadas a la ausencia que dejó su muerte y a los significados que persisten alrededor de aquella madrugada.

El aniversario reabrió las heridas familiares y las preguntas que quedaron después del crimen

El vigésimo aniversario también reactivó las diferencias públicas dentro de la familia por la docuserie que recupera hipótesis sobre la muerte del cantante. Francisco, sus hermanos y su madre expresaron distancia frente al proyecto.

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Francisco , Joel y Jesús “El Flaco” Elizalde , junto con Camila Valencia , cuestionaron que se incluyeran imágenes de Valentín en la morgue. Para ellos, su legado debe centrarse en la música y no en escenas posteriores a su muerte.

El “Gallo” afirmó que el caso sigue abierto y pidió que las autoridades ofrezcan una respuesta definitiva. También expresó dudas personales sobre las distintas versiones que han surgido.

La familia prepara un homenaje para el 3 de febrero de 2027 en el Auditorio Nacional. La Dinastía Elizalde prevé recordar a Valentín y a su padre, Lalo “El Gallo” Elizalde, mediante hologramas y sus canciones.

La Dinastía Elizalde proyecta un espectáculo con hologramas en el Auditorio Nacional en febrero de 2027. (Instagram/ @ladinastiaelizalde)

Dos décadas más tarde, Francisco Elizalde conserva la imagen de su hermano en una puerta, una mirada sin palabras y un viaje del que no regresó. Mientras el expediente sigue sin una sentencia, la voz de Valentín Elizalde permanece lejos de aquella última presentación que detuvo su historia.